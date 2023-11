Marcelo Gallardo rompió el silencio y explicó por qué aceptó la oferta del Al-Ittihad de Arabia Saudita

Marcelo Gallardo emprendió viaje a Arabia Saudita para firmar en las próximas horas como entrenador del Al-Ittihad de ese país que tiene como máxima estrella al goleador francés Karim Benzema. El Muñeco, que lleva un año sin trabajar desde su salida de River Plate, habló con la prensa minutos antes de embarcar su avión en el aeropuerto de Ezeiza y explicó los motivos detrás de su inesperada decisión de partir al fútbol árabe.

“Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal. Fue un sentir. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente. Eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar. En ese sentido me embarqué en este desafío lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, declaró ante las cámaras de ESPN en una improvisada rueda de prensa.

En relación a su año sabático, sentenció: “Fue un lindo año, disfrutando de otras cosas de la vida, fuera del fútbol. Fueron muy lindos aprovecharlo como lo aproveché. Estuvieron bien, la pasé muy bien. Estuve un año quieto, así que activarme nuevamente con entusiasmo es lo que espero hacer y desde ya que estamos con muchísimo entusiasmo y ganas de poder vivir esta experiencia que es totalmente diferente a todas. En ese sentido, estoy contento”.

El Muñeco, que anoche habría compartido un asado familiar según compartió en sus historias de Instagram su padre Máximo, habló de la relevancia de viajar con su cuerpo técnico: “Es súper importante llevar a mi gente, son de muchísimo valor para mí y mi desarrollo también. Poderlos llevar conmigo me pone muy contento, estamos entusiasmados, esa es la realidad. El desafío es total”.

El periodista especializado en fichajes y mercado de pases, Fabrizio Romano, especificó sobre el contrato que acaba de firmar el estratega de 47 años que se extenderá hasta junio de 2025 y dispondrá de una opción de extenderse por dos años más (hasta junio 2027).

Al-Ittihad tendrá menos de un mes para prepararse bajo la tutela de Gallardo para lo que será su presentación en el Mundial de Clubes 2023. El martes 12 de diciembre afrontará la fase preliminar contra Auckland City de Nueva Zelanda y, en caso de pasar de ronda, el campeón de Arabia Saudita chocará tres días más tarde ante Al-Ahly de Egipto por los cuartos de final. Si pasa esa instancia, se las verá en semifinales frente al Fluminense el lunes 18/12 (la hipotética final ante Manchester City sería el viernes 22 de diciembre). “En poco tiempo tenemos un desafío con el Mundial de Clubes que también nos pone a prueba ya rápidamente, así que eso está bueno”, mencionó al respecto.

El primer compromiso del nuevo equipo del DT argentino será el próximo viernes 24, por la decimocuarta jornada de la liga saudí, cuando visite a Al-Ettifaq en busca de recortar la diferencia de 11 puntos que le lleva el líder Al-Hilal. Tres días más tarde, visitará al OKMK de Uzbekistán con la misión de defender la punta del Grupo C de la Champions League asiática en la penúltima jornada.

Al margen de los futbolistas locales, Gallardo tendrá la chance de dirigir a varios extranjeros como los brasileños Marcelo Grohe, Fabinho y Romarinho, el portugués Jota y los franceses N’Golo Kanté y Karim Benzema. Por estos dos últimos fue consultado en la improvisada conferencia de prensa montada en el Aeropuerto de Ezeiza: “Seguramente son dos jugadores que tienen muchísima trayectoria, esperemos encontrarnos en estos días y charlar un poquito”.

Por último, les dio un mensaje a los hinchas de River: “Los amo, los adoro con toda mi alma”.