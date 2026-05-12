Marcha Federal Universitaria: convocan a una nueva movilización masiva en todo el país por mayor presupuesto

La comunidad educativa volverá a movilizarse este miércoles en distintos puntos de la Argentina en el marco de la 4° Marcha Federal Universitaria, una convocatoria impulsada por sectores estudiantiles, gremios docentes y no docentes para reclamar un aumento del presupuesto destinado a las universidades nacionales.

La protesta tendrá réplicas en varias provincias y se espera una importante participación en ciudades universitarias de todo el país. Los organizadores anticipan una jornada multitudinaria en defensa de la educación pública y del financiamiento del sistema universitario nacional.

El reclamo surge en medio de la preocupación por la situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, con advertencias sobre dificultades para afrontar gastos de funcionamiento, salarios docentes y continuidad de programas académicos y científicos.

Desde distintos sectores universitarios señalaron que la movilización buscará visibilizar el impacto de la inflación y del ajuste presupuestario sobre las instituciones públicas de educación superior. Además, remarcaron que la universidad pública “garantiza acceso, inclusión y desarrollo científico”.

En la ciudad de Buenos Aires, la concentración principal se realizará frente al Congreso de la Nación, mientras que en otras provincias habrá actividades, clases públicas y marchas locales organizadas por federaciones universitarias y sindicatos.

La convocatoria cuenta con el respaldo de centros de estudiantes, agrupaciones académicas y gremios vinculados al sistema universitario nacional. También se espera el acompañamiento de organizaciones sociales y sectores políticos.

La movilización se suma a las anteriores marchas federales realizadas durante el último año, que tuvieron una amplia repercusión social y política por la magnitud de la participación y el debate abierto sobre el financiamiento educativo en la Argentina.