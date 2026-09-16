Mariano es un joven transplantado y perdió su billetera en Villa Mercedes: pide ayuda para recuperarla

Un joven de Villa Mercedes perdió su billetera durante la noche del martes mientras circulaba en moto y realizaba trabajos de Uber y PedidosYa. La billetera contiene documentación personal a nombre de Zobarzo Mariano Exequiel, entre ella su DNI y carnet de conducir.

Según relató su familia, el joven advirtió el extravío alrededor de las 21:30. Hasta el momento no pudieron determinar con precisión en qué lugar del recorrido pudo haberla perdido.

La billetera es de cuero y, además de la documentación, contiene elementos personales que resultan importantes para su titular.

Un supuesto hallazgo que terminó en un intento de engaño

Mientras la familia buscaba recuperar la billetera, una persona se comunicó con ellos y aseguró haberla encontrado.

En un primer momento, la situación generó alivio. Sin embargo, según contó la familia, posteriormente el hombre comenzó a pedirle dinero al joven para cargar combustible en su moto, bajo el argumento de que se encontraba en una estación de servicio y que necesitaba ayuda para poder acercarle la billetera.

La familia advirtió que se trataba de un posible engaño cuando recibió una fotografía que supuestamente mostraba el lugar donde estaba el hombre. Según explicaron, la imagen correspondía a una moto diferente y tampoco habría sido tomada en la YPF de avenida Presidente Perón que mencionaron durante la comunicación.

Ante esta situación, decidieron bloquear el contacto y continúan intentando encontrar a la persona que realmente haya encontrado la billetera.

El pedido de la familia

Desde la familia apelaron a la solidaridad de los vecinos de Villa Mercedes y pidieron que, si alguien encontró una billetera de cuero con documentación a nombre de Mariano Exequiel Zobarzo, pueda devolverla.

Remarcaron especialmente la importancia de recuperar los documentos, ya que son necesarios para sus actividades laborales y personales.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 2657 223562.

La familia espera que la billetera pueda ser recuperada y que la documentación regrese a su dueño.