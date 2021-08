Mariano Martínez se lanzó como cantante junto a su banda y las redes sociales no lo perdonaron

En el último tiempo, el actor Mariano Martínez se convirtió en un personaje muy controversial en el mundo de las redes sociales. Desde el lanzamiento de la red social Tik Tok, se lo ha visto subiendo videos, algunos algo extraños, y siendo castigado muy duramente por gran parte de sus seguidores.

La última vez fue un video haciendo un cover de la canción “Crimen”, el hit de Gustavo Cerati. Lo curioso es que, lejos de achicarse, Martínez redobló la apuesta y grabó “Ahora te puedes marchar” y “Procuro olvidarte”, dos clásicos latinos. Este jueves se presentó en el programa Los Mammones junto a su banda completa para lanzar su carrera como cantante oficialmente.

Junto al baterista Martín Benito, el bajista Andrés Cendes y el guitarrista Alejandro Carullo, sumado al apoyo de la corista del programa, el actor mostró un repertorio basado en el rock argentino, interpretando canciones como “Juntos a la par” y “Ruta 66”, de Pappo; “Me gustas mucho” de Viejas Locas y el “Rock del gato”, de Ratones Paranoicos. También cantó “Procuro olvidarte y cerró con su hit “Yo sé, de los tiempos de Son Amores. Y si… como era de esperarse, las redes sociales lo castigaron con una ola de memes.

“Siempre me gustó la música, estudie mucho canto, y par ala actuación sirve técnica vocal. No me jode el prejuicio de los demás, me muevo por lo que siento, no me guio por los halagos ni por las crítica”, subrayó el ahora cantante.

