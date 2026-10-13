Martes 13: de dónde viene la superstición que lo relaciona con la mala suerte

Para algunas personas es un día como cualquier otro. Para otras, conviene no tentar al destino. Este martes 13 de octubre, el calendario vuelve a reunir una combinación que ocupa un lugar especial entre las supersticiones populares.

La asociación del martes 13 con la mala suerte está extendida en Argentina, España y otros países de habla hispana. Sin embargo, su origen no puede atribuirse con certeza a un único acontecimiento: las explicaciones más difundidas reúnen distintas tradiciones que se transmitieron durante generaciones. Infobae

Qué tiene que ver Marte con el martes

Una de las interpretaciones vincula la creencia con Marte, el dios romano de la guerra, del que deriva el nombre del martes.

Su asociación con los conflictos y la destrucción habría contribuido a considerar esa jornada poco favorable para emprender actividades importantes. Esa explicación forma parte de las raíces culturales que suelen señalarse para entender la superstición, aunque no permite establecer por sí sola cuándo comenzó el temor al martes 13.

Por qué el número 13 tiene mala fama

El número 13 también arrastra una carga simbólica en distintas tradiciones. Una de las explicaciones más conocidas remite a la Última Cena, en la que participaron Jesús y sus doce apóstoles: trece personas en total.

La presencia de Judas, asociado con la traición, aparece entre las interpretaciones religiosas utilizadas para explicar la mala fama del número. Se trata de una asociación cultural, que con el tiempo se incorporó a relatos y creencias populares.

“Ni te cases ni te embarques”

El refrán “En martes, ni te cases ni te embarques” resume la recomendación tradicional de evitar bodas y viajes durante esa jornada.

La frase continúa circulando incluso entre quienes no se consideran supersticiosos. Puede aparecer como una advertencia familiar, un comentario entre compañeros de trabajo o una broma cuando algo sale mal.

El dicho se refiere al martes en general, aunque su asociación con el número 13 reforzó su presencia en la cultura popular.

Martes o viernes: la mala suerte cambia de calendario

Mientras en buena parte del mundo hispanohablante la fecha señalada es el martes 13, en países de tradición anglosajona el protagonismo lo tiene el viernes 13.

En este último caso, entre las explicaciones habituales aparecen la relación del viernes con la crucifixión de Jesús y las creencias alrededor del número trece. Su presencia en películas de terror y otros productos culturales también contribuyó a mantener viva la superstición.

Una tradición para tomar con humor

Las explicaciones del martes 13 pertenecen al terreno de las creencias populares: no permiten predecir cómo será la jornada ni atribuirle al calendario los contratiempos cotidianos.

La fecha ofrece, en cambio, una oportunidad para descubrir cómo sobreviven los refranes y las tradiciones. Algunos prefieren extremar precauciones; otros siguen su rutina y aprovechan para bromear.

Y si hoy se enfría el mate, se pierde una llave o falla el despertador, el martes 13 tendrá un argumento en su defensa: esas cosas también pasan los miércoles.