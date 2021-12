Más de 1.000 atletas en la 3º Edición de la Maratón Mercedes Corre

Fueron dos distancias, 10K competitiva y 5K participativa, donde además niños y niñas de hasta 12 años también tuvieron su lugar en la maratón.

Andrea Quiroga de Villa Mercedes, ganó nuevamente los 10K, cómo lo hizo en las dos ediciones anteriores, en tanto los 10K para caballeros el primer lugar fue para Walter Páez de San Luis.

El premio a la agrupación con mayor cantidad de atletas fue para Tortugas Running de Villa Mercedes, quienes obtuvieron una bandera con el diseño a elección.

Andrea Quiroga, ganadora de los 10k expresó: “Estoy muy contenta de haber ganado en mi ciudad; siempre es difícil correr acá, pero estoy feliz de haber ganado por tercera vez”.

Anuncio

“Muy buena la organización, muy contento con todo, me voy a San Luis muy feliz; el circuito fue muy bueno, rápido, sentimos el viento en algunos sectores, pero quería ganar, era la tercera vez que venía a Mercedes y no se me daba, y hoy lo pude lograr”, manifestó Walter Páez.

Al final, la alegría de los corredores, se coronó con la fiesta de la espuma, música y baile.

Resultados Maratón “Mercedes Corre”

10K Femenino

Andrea Quiroga (Villa Mercedes). Carla Dutrey (Villa Mercedes). Jesica Barloa (San Luis). Ariana Argañaras (Villa Mercedes). Sofia Pereyra (Villa Mercedes). Marisol Kozaczuk (Villa Mercedes). Melisa Gil (Villa Mercedes). Guadalupe Reynoso (San Luis). Gabriela Gómez (Villa Mercedes). Evelyn Galván (San Luis).

10K Masculino

Walter Páez (San Luis). Pedro Barroso (Justo Daract). Fernando Mezzano (Villa Mercedes). Rubén Barrera (San Luis). Eduardo Correa (Concarán). Cristian Balmaceda (Villa Mercedes). Francisco Gualdoni (Villa Mercedes). Luis Báez (Villa Mercedes). Lucas Notto (San Luis). Diego Sombra (Villa Mercedes).

ANSL