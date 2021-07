Más de mil víctimas de violencia fueron asistidas por la Secretaría de la Mujer

Para contener y asesorar a las víctimas de violencia de género, la Secretaría de la Mujer dependiente de la Comuna abrió sus puertas hace un año y medio. Desde sus inicios hasta la actualidad, han recibido más de mil casos. Un 50% de ellos pudo judicializar su causa y además, el 70% está cobrando el beneficio que contempla el Programa Acompañar.

Anuncio

“El objetivo principal es, por supuesto, priorizar a quien esté atravesando una situación de violencia. Les damos todas las herramientas para que puedan avanzar legalmente y para que, con los profesionales de las distintas disciplinas que trabajan en el equipo, puedan salir adelante”, explicó Grisel Pollacchi, responsable de la dependencia.

También, la funcionaria detalló que desde que se abrieron las inscripciones para el Programa nacional Acompañar, que consiste en una ayuda monetaria equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses destinado a las mujeres y LGBTIQ+ que están en situaciones de violencia y necesitan asistencia económica, las consultas no cesan en las oficinas ubicadas en Pedernera 123 y en los operativos itinerantes que realizan con el Programa “La Muni en tu Barrio”. “Esto nos está mostrando una cruda realidad, porque en tres meses, incluyendo la semana que terminó, se inscribieron más de 700 personas”, detalló. Luego dijo: “Es impresionante la cantidad de mujeres que no pueden independizarse económicamente y quizá por eso no se animan a denunciar lo que están viviendo. Es ahí donde queremos llegar y poder ayudar a la mayor cantidad posible para que puedan cambiar su calidad de vida”.

El plan de ayuda económica no tiene fecha de caducidad, por el momento. Las inscripciones permanecen vigentes y todas las solicitudes para anotarse tienen carácter de declaración jurada. “Una vez que presentan los requisitos, que son la constancia de DNI, el CUIL y la caja de ahorro, que debe estar a su nombre, hacemos una entrevista personal en la que participa todo el equipo interdisciplinario de la secretaría”, remarcó Pollacchi. Además, sostuvo que es un encuentro extenso en el que se profundizan contenidos de distinta índole. “Afortunadamente no está incluida la exigencia de una denuncia policial o judicial, porque sabemos que quienes están atravesando una situación de vulnerabilidad socioeconómica y de violencia generalmente no realiza las exposiciones por muchos factores. Puede ser por miedo, por vergüenza, por no tener los recursos, hay muchísimos motivos. Y nosotras tomamos ese compromiso, este es un seguimiento para acompañar en este proceso”, afirmó la secretaria.

Anuncio

Desde el momento de la inscripción hasta que empiezan a cobrar el subsidio tardan aproximadamente unos cuarenta días.

“El cobro ya no depende de nosotras, porque todo se sistematiza. Una vez recepcionada la documentación, se envía al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y ellos lo aprueban. Después eso pasa a Anses, que entrecruza los datos y, si está todo bien, se inicia el pago del beneficio. Por eso, aclaramos que este trámite no es inmediato”, dijo.