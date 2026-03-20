MasterChef Celebrity: Ian Lucas se consagró ganador tras una final de alto nivel

Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity Argentina en su edición 2025/2026, luego de imponerse en la gran final a Sofía “La Reini” Gonet. La definición, emitida por Telefe, combinó alto nivel gastronómico, emoción y uno de los picos de rating más destacados del ciclo.

La última gala mantuvo en vilo a la audiencia con dos jornadas intensas, en las que los finalistas debieron afrontar un exigente menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre. El desempeño de Ian Lucas, sólido tanto en lo técnico como en lo conceptual, terminó inclinando la balanza a su favor frente a la propuesta innovadora de su rival.

El veredicto final estuvo en manos del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes evaluaron cada detalle antes de anunciar al nuevo campeón.

Consagración, premio millonario y cierre de temporada

Con la conducción de Wanda Nara, la temporada cerró con una final a la altura de las expectativas, consolidando una vez más el éxito del formato en la televisión argentina.

Tras escuchar su nombre, Ian Lucas celebró emocionado junto a familiares y exconcursantes presentes en el estudio. El ganador se llevó el trofeo, el tradicional delantal dorado y un premio de 50 millones de pesos, coronando meses de competencia.

El anuncio que sorprendió a todos: Donato deja MasterChef

En medio de la final, Donato de Santis protagonizó uno de los momentos más impactantes de la noche al anunciar su salida del programa tras más de diez años como jurado.

“Con esta hice 10 ediciones de MasterChef y la pasé espectacular. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, expresó el chef italiano, generando sorpresa en el estudio.

El anuncio impactó tanto a Wanda Nara como a los finalistas, quienes se encontraban en plena definición del certamen.

Reconocimientos y cierre de una etapa clave

Durante su despedida, Donato de Santis dedicó palabras a sus compañeros Damián Betular y Germán Martitegui, a quienes definió como “grandes profesionales”. También destacó el trabajo de Wanda Nara al frente del ciclo y agradeció al público por el acompañamiento a lo largo de los años.

Su salida marca el cierre de una etapa fundamental en la historia de MasterChef Argentina, donde se consolidó como una de las figuras más representativas del formato.

La despedida del chef abre interrogantes sobre la futura composición del jurado, en un programa que sigue siendo uno de los más exitosos de la televisión nacional.