MasterChef Celebrity: Telefe confirmó nuevos participantes para la próxima temporada

Telefe comenzó a revelar los nombres de las figuras que formarán parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el popular reality gastronómico que prepara su regreso a la pantalla. Entre los primeros participantes confirmados aparecen reconocidos artistas y figuras vinculadas al canal.

El anuncio generó expectativa entre los seguidores del programa, que volverá a reunir a distintas personalidades del espectáculo frente a las cocinas más famosas de la televisión argentina.

Los primeros famosos confirmados

Según confirmó Telefe, el cantante L-Gante será uno de los participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity. El artista se enfrentará por primera vez al desafío culinario del reality y deberá demostrar sus habilidades entre recetas, desafíos y eliminaciones.

Otro de los nombres confirmados es Luck Ra, uno de los referentes de la música popular argentina. El cantante también se pondrá el delantal para competir por el título de campeón de la temporada.

A ellos se suman China Ansa, conductora y periodista, y Lizy Tagliani, una de las figuras históricas de Telefe, quienes también fueron anunciadas como participantes.

Expectativa por el regreso del reality

Con estos primeros nombres, Telefe comenzó a anticipar la nueva temporada de MasterChef Celebrity, aunque todavía resta conocer la lista completa de participantes que integrarán la competencia.

El formato se caracteriza por reunir a figuras del espectáculo, la música, el deporte y la televisión, quienes deben atravesar diferentes desafíos gastronómicos bajo la evaluación del jurado.

La incorporación de L-Gante, Luck Ra, China Ansa y Lizy Tagliani marca el inicio de una nueva edición que buscará volver a captar la atención del público argentino.