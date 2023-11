Mataron a una adolescente de 16 años delante de su bebé y detuvieron a la ex pareja de la madre

Una adolescente de 16 años fue asesinada a puñaladas y la familia contó que un vecino identificó que su expadrastro había salido de la casa “tapado en sangre”.

Anuncio

El crimen sucedió en el barrio Hermana Sierra de Córdoba cuando Geraldina Reyes se encontraba en la casa de sus papás junto a su bebé de meses: “La mató brutalmente a mi hija, abusó de ella y no entiendo por qué”, expresó con dolor Vanesa, mamá de la víctima.

Anuncio

La mujer también lamentó que al lado del cuerpo estaba su nieto que hacía poco había cumplido un año.

En diálogo con Telenoche Córdoba, la mujer explicó que estuvo con Dante Leonardo Romero, de 35 años, durante varios años y que de esa relación tuvo mellizos.

Sin embargo, hace varios meses se separaron y ya no tenían comunicación: “Mandaba mensajes y no contestaba. No quería saber nada con esa persona”.

Anuncio

En este sentido, relató que tras el hallazgo un vecino se contactó con ella y le contó que el martes vio a su expareja saliendo de la vivienda cubierto de sangre.

“Fui hacer la denuncia y en la comisaría me dijeron que se había entregado”, explicó Vanesa.

Otra de las cuestiones que resaltó es que fue su hijo de 12 años quién encontró a Geraldina: “La llamaba y no contestaba, me atendió Ignacio y me dijo ‘mamá vení por favor, la Geral está tapada en sangre’. Su hermanito la encontró muerta, junto a su hijo”.

“No sé porqué quitarle la vida a mi hija, quisiera saber por qué me la mató. Pido justicia porque no tiene porqué habérsela arrebatado con solo 16 años, no hay consuelo para nadie”,manifestó.