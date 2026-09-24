Maternidad Carlos Luco: incorporan equipamiento para Neonatología y un nuevo mamógrafo con tomosíntesis

La Maternidad “Carlos Luco” de Villa Mercedes incorporará en los próximos días nuevo equipamiento médico destinado principalmente al área de Neonatología (Neo), con una inversión de $907 millones. Además, quedó presentado formalmente un mamógrafo digital directo con tomosíntesis, cuya inversión ronda los $245 millones.

El nuevo equipamiento busca fortalecer la atención de recién nacidos, mejorar las herramientas de diagnóstico y ampliar la capacidad tecnológica del centro de salud de referencia para Villa Mercedes y el sur provincial.

Equipamiento para Neonatología

Entre las incorporaciones previstas para los próximos días se encuentran 5 respiradores con sensores de flujo proximal, fundamentales para la asistencia respiratoria de pacientes neonatales.

También llegarán 10 monitores multiparamétricos, que permiten realizar un seguimiento continuo de distintos parámetros vitales, junto con 10 lámparas LED de fototerapia destinadas al tratamiento de la ictericia neonatal.

El listado incluye además 10 extractores dobles de leche, 10 reanimadores para lactantes, 10 mezcladores de oxígeno y aire de bajo flujo y 10 laringoscopios neonatales.

A este equipamiento se suma instrumental destinado a diagnóstico y laboratorio, entre ellos un laringoscopio, un luminómetro, una cabina de flujo laminar y un autoclave eléctrico vertical.

La tecnología se complementa con un contador hematológico incorporado recientemente al laboratorio de la institución. Según explicó la ministra de Salud, Teresa Nigra, el equipo permitirá realizar hemogramas con mayor rapidez y precisión.

Nuevo mamógrafo digital con tomosíntesis

Uno de los principales equipos presentados en la jornada fue el Mamógrafo Digital Directo con Tomosíntesis MMS Giotto, que demandó una inversión aproximada de $245 millones y funcionará en la Maternidad “Carlos Luco”.

La tecnología de tomosíntesis mamaria permite obtener múltiples imágenes de la mama y reconstruirlas en cortes muy finos. De esta manera, el tejido puede analizarse por capas, facilitando la visualización de zonas que podrían aparecer superpuestas en una mamografía convencional.

Desde el área de Salud destacaron que la incorporación apunta a fortalecer el diagnóstico temprano del cáncer de mama y agilizar el acceso a estudios especializados para la comunidad.

“Es muy importante porque sabemos que tenemos unos índices bastante elevados de cáncer de mama, por lo cual esto viene a mejorar el diagnóstico y va a prestar un servicio a toda la comunidad de Villa Mercedes y el sur provincial”, señaló Nigra.

La funcionaria también destacó el trabajo para incorporar nuevos servicios y mejorar de manera permanente las prestaciones del sistema sanitario.

Una tecnología que amplía la capacidad diagnóstica

La incorporación del mamógrafo representa una nueva herramienta para el abordaje de patologías mamarias en Villa Mercedes, especialmente por las posibilidades diagnósticas que ofrece la tomosíntesis.

Durante la actividad también se puso en valor el trabajo del personal de la Maternidad y se solicitó acompañamiento al nuevo equipo directivo, encabezado por Analía Luna, que asumió con el objetivo de desarrollar nuevas líneas de trabajo en la institución.

El acto contó con la participación del intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, y autoridades del área de Salud.

En paralelo, durante la jornada se anunció la puesta en valor del Hospital “Dr. Justo Suárez Rocha”, ubicado en el barrio Jardín del Sur, como parte de las intervenciones previstas sobre establecimientos sanitarios de la ciudad.