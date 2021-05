Mauricio Macri contó que se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos

El expresidente Mauricio Macri contó este domingo que se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos. En una publicación que compartió a través de las redes sociales, indicó que se aplicó la monodosis de Johnson & Johnson en una farmacia. Dijo que estando en el país que gobierna Joe Biden pudo “comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales” y apuntó contra la administración de Alberto Fernández: “Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”.

En un extenso mensaje, se refirió al populismo, a la corrupción y al manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno. En ese contexto, contó: “Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”. “Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”, criticó.

“Son tiempos complicados para la Argentina y la región”, continuó. “La pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder (generalmente ambas cosas vienen juntas). Tenemos que estar atentos, defender a la Justicia y no darnos por vencidos, ante nada”, concluyó.

Esta semana, el expresidente participó del foro “Defensa de la democracia en las Américas”. Allí cuestionó con dureza a Fernández y reiteró sus críticas hacia la gestión de la pandemia. “En mi presentación me encargué de destacar cómo en nuestro país el populismo trata de debilitar la independencia de la Justicia para otorgar impunidad a los funcionarios y exfuncionarios investigados por graves hechos de corrupción y a otros que ya fueron condenados”, remarcó. En esa línea, sostuvo que “se persigue a jueces, periodistas y a cualquiera que se interponga en su camino”. “Sabemos que sin Justicia no hay democracia posible, por eso es tan preocupante la situación”, manifestó. Macri dio un discurso desde Miami, donde compartió panel con el expresidente de Colombia Andrés Pastrana; el exjefe de Estado de Costa Rica Luis Guillermo Solís y el exmandatario de Ecuador Osvaldo Hurtado, además del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro. El moderador fue Oscar Haza. El Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, es presidido por el exalcalde de la ciudad Tomás Pedro Regalado y el exministro de Bolivia Carlos Sánchez Berzaín. Macri viajó acompañado por Fulvio Pompeo, exsecretario de Asuntos Estratégicos durante la gestión de Cambiemos. Se espera que regrese el viernes.