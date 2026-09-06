Maximiliano Frontera respaldó la reforma constitucional y anunció cambios en la Carta Orgánica de Villa Mercedes

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, respaldó el proceso de reforma parcial de la Constitución de San Luis y anunció que su gestión pondrá en marcha una revisión de la Carta Orgánica Municipal, sancionada en 1990 y modificada por última vez en 2009.

El jefe comunal adelantó que la decisión política ya está tomada y que comenzarán a conformarse mesas de trabajo con legisladores, exlegisladores, exintendentes y representantes de distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa se desarrollará en paralelo al proceso de reforma constitucional provincial y tendrá entre sus objetivos actualizar normas, ampliar los mecanismos de participación ciudadana y revisar disposiciones que, según Frontera, podrían estar limitando el crecimiento y desarrollo de Villa Mercedes.

Frontera respaldó la reforma de la Constitución de San Luis

El intendente participó el viernes del acto de promulgación encabezado por el gobernador Claudio Poggi en el Cabildo de La Punta y posteriormente destacó la importancia institucional del proceso.

“La primera reflexión que hago es que se haya comenzado una reforma parcial de una Constitución cuya última modificación fue en 1987. Era necesario e importante para nuestra sociedad”, expresó.

Frontera sostuvo que durante las últimas cuatro décadas se produjeron profundas transformaciones tanto en la vida cotidiana como en el funcionamiento de las instituciones.

“Tener la visión de actualizarla y mejorarla en distintos aspectos, y poner la discusión sobre determinados temas, me parece positivo”, señaló.

Además, remarcó que será la Convención Constituyente, integrada por representantes de los distintos departamentos de San Luis, la encargada de debatir y definir finalmente las modificaciones.

Elecciones, mandatos y funcionamiento institucional

Entre los aspectos destacados de la reforma, Frontera mencionó la posibilidad de avanzar hacia un esquema electoral unificado, que reduzca la cantidad de convocatorias a las urnas y los costos asociados a los procesos electorales.

También valoró la limitación de los mandatos del gobernador y destacó la decisión de Poggi de computar el período que actualmente ejerce como su primer mandato bajo el nuevo esquema.

“Creo que se llama coherencia entre lo que se dice y lo que se hace”, manifestó el intendente, quien calificó la decisión como “un gesto enorme y un gran ejemplo”.

Frontera también respaldó la incorporación de criterios vinculados con el mérito, la capacidad y el conocimiento para el acceso a determinados cargos judiciales, al considerar que esos principios contribuyen a fortalecer la institucionalidad.

El agua y su jerarquización constitucional

Otro de los puntos destacados por el jefe comunal fue la propuesta de otorgar mayor jerarquía constitucional a la protección y administración del agua.

“El agua es el recurso natural más importante y principal para nuestra vida”, afirmó.

Según Frontera, incorporar su protección dentro del texto constitucional permitiría consolidar una política que trascienda las distintas administraciones provinciales.

“En un futuro no tan lejano, uno de los grandes temas va a ser el agua a nivel mundial”, sostuvo.

Villa Mercedes revisará su Carta Orgánica

En ese contexto, Frontera confirmó que el municipio avanzará con un proceso propio para analizar la actualización de la Carta Orgánica de Villa Mercedes.

“La decisión política está tomada”, afirmó.

El intendente explicó que la intención es constituir mesas de trabajo amplias, con participación de dirigentes actuales y anteriores, instituciones y representantes de la sociedad civil.

“Queremos que sea un proceso bien participativo”, aseguró.

La Carta Orgánica de Villa Mercedes fue sancionada en 1990 y modificada en 2009. Ahora, el Ejecutivo municipal considera que el proceso provincial abre una oportunidad para revisar nuevamente sus disposiciones y adaptarlas a las actuales necesidades institucionales y sociales.

Analizan incorporar el presupuesto participativo

Una de las herramientas que el municipio pretende estudiar es el presupuesto participativo, tomando como referencia experiencias implementadas en otras ciudades argentinas, entre ellas Córdoba y Río Cuarto.

El mecanismo permitiría reservar una parte del presupuesto municipal para proyectos y obras definidos con intervención directa de representantes barriales y vecinos.

Según explicó Frontera, la intención es que determinados fondos puedan destinarse a iniciativas “directamente solicitadas por los propios vecinos”.

La propuesta todavía deberá atravesar las instancias de análisis y discusión correspondientes antes de una eventual incorporación a la normativa municipal.

También impulsarán un digesto municipal

La revisión no quedaría limitada exclusivamente a la Carta Orgánica. Frontera adelantó que el municipio pretende avanzar además en la elaboración de un digesto municipal para ordenar y actualizar el conjunto de ordenanzas vigentes.

El intendente señaló que existen normas que actualmente están fuera de uso y otras que pueden entrar en contradicción entre sí.

El objetivo será determinar con mayor claridad qué disposiciones continúan vigentes, eliminar normativa obsoleta y revisar aquellas regulaciones que puedan constituir obstáculos para el desarrollo de la ciudad.

“Hay que buscar un mecanismo de actualización para que la gente tenga claridad y seguridad respecto de cuáles son las normas que están vigentes y cuáles favorecen el desarrollo de la ciudad”, explicó.

Las mesas de trabajo comenzarán en los próximos días

Frontera anticipó que la próxima semana comenzará la conformación de las mesas de trabajo, donde se iniciará el intercambio de propuestas.

El proceso deberá respetar los mecanismos establecidos por la legislación vigente y requerirá la correspondiente intervención del Poder Legislativo municipal.

“Ahora empieza el proceso de discusión”, sintetizó el intendente.

De esta manera, el debate institucional abierto por la reforma parcial de la Constitución de San Luis tendrá también su correlato en Villa Mercedes, donde el Ejecutivo municipal buscará revisar una Carta Orgánica que acumula más de tres décadas desde su sanción original.