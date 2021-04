“Me siento bien y por suerte la vacuna generó anticuerpos”

El presidente Alberto Fernández aseguró que se siente “bien” después de haber dado positivo de coronavirus en un test rápido de antígeno en la noche del viernes y detalló que, tras una revisación realizada en la mañana del sábado, no se le detectó “ningún síntoma preocupante”, tras lo cual contó que, según le informaron los médicos, la vacuna le había generado “una cantidad de anticuerpos importante”.

Además, explicó que le realizaron un estudio de PCR para confirmar o descartar el positivo del primer test, dijo que el resultado podría estar en el transcurso de esta tarde y además, sobre la efectividad de la vacuna Sputnik V, destacó que su aplicación le “generó anticuerpos para que no la pase tan mal”.

“Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos”, subrayó el mandatario en el marco de una entrevista concedida este mediodía a la radio AM 750 luego de que el viernes comunicara el resultado positivo del test de antígeno desde su cuenta oficial de Twitter.

De todas formas, el jefe de Estado puntualizó que “todavía hay que esperar que se confirme el diagnóstico rápido” dado que, insistió, el PCR todavía no lo tiene.

Anuncio

En relación a este último estudio, Fernández dijo que le tomaron muestras de la boca y de las fosas nasales que fueron llevadas al Instituto Malbrán, donde analizarán con qué variante del virus se contagió, siempre que el PCR confirme el resultado del test rápido.

Por otro lado, el Presidente afirmó que “no tenía idea” de cómo pudo haberse contagiado ya que se definió como “alguien que se cuida mucho”.

Y luego, al profundizar sobre su estado de salud, insistió en que se encuentra “bien” y que no presenta “síntomas preocupantes”.

“Me siento bien, recién se fue el médico, me revisó integralmente, me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante”, detalló en la entrevista.

“No tengo ningún síntoma preocupante” ALBERTO FERNÁNDEZ

En otro orden, al ser consultado por la efectividad de la Sputnik V, Fernández subrayó: “Lo que me dicen mis médicos es que, evidentemente, la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importante como para que yo en este momento no la esté pasando del mismo modo en que la pasa una persona de 62 años que se contagia y en los primeros días expresa su dolencia”.

Sobre este punto, puso como ejemplo el hecho de que el mismo día en que él se vacunó con la primera dosis, el 21 de enero pasado, lo hizo también el subsecretario de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud, Alejandro Collia, quien “al tercer día de vacunado cayó, evidentemente él se vacunó ya contagiado, sin saberlo, y hasta el día de hoy está internado”.

“Y la verdad es que yo tuve tres líneas de fiebre, un poquito de dolor de cabeza, hoy dormí como un lirón, la verdad sea dicha, y recién le pregunté al médico si podía salir a caminar y me dijo que si me sentía con fuerza que me pusiera un barbijo y lo hiciera”, contrastó.

“Yo creo que si no fuera por la vacuna la estaría pasando muy mal, por lo que ellos (los médicos) me dicen, que es cómo ataca el virus a una persona de mi edad”, dijo.

Y luego añadió: “Siempre supimos que podía darse el caso de que los anticuerpos generados no fueran suficientes, pero lo que sí siempre se afirmó era que en esos casos la gravedad de la enfermedad decrecía mucho, y ese parece ser el diagnóstico mío”.

“Yo creo que si no fuera por la vacuna la estaría pasando muy mal” ALBERTO FERNÁNDEZ

En ese sentido, este sábado por la mañana el Instituto Gamaleya de Rusia, creador de la vacuna Sputnik, posteó un mensaje en la cuenta de Twitter del Presidente para desearle “una pronta recuperación” y para señalar que “si la infección (con Covid-19) se confirma y se produce, la vacunación (con Sputnik) garantiza una recuperación rápida, sin síntomas graves”.

Nota relacionada: