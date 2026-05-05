Medida contra la inflación: empleados municipales recibirán un bono extraordinario de $200.000

El intendente de Villa Mercedes, Maxi Frontera, anunció el otorgamiento de un bono extraordinario de $200.000 destinado a todos los empleados municipales y al personal de Obras Sanitarias Mercedes. La medida busca aliviar el impacto de la inflación en los ingresos de los trabajadores.

Según se informó desde el Ejecutivo local, el refuerzo económico se enmarca en una política de acompañamiento al sector público, en un contexto marcado por la suba sostenida de precios a nivel nacional.

El beneficio alcanzará a la totalidad de los trabajadores dependientes del Municipio, incluyendo distintas áreas operativas y administrativas. Desde la gestión destacaron que el objetivo es sostener el poder adquisitivo y brindar previsibilidad a las familias municipales.

Además, el anuncio remarca una intención de impacto indirecto en la economía local. Al inyectar liquidez en los hogares, se espera que el consumo interno se vea dinamizado, favoreciendo a comercios y servicios de Villa Mercedes.

Esta decisión se suma a otras medidas adoptadas por distintas administraciones municipales en el país, en un escenario económico desafiante donde los gobiernos locales buscan herramientas para amortiguar los efectos de la inflación sobre los trabajadores estatales.