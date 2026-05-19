Mega Plus Invierno 2026 ya comenzó en San Luis: sorteos millonarios, premios instantáneos y un auto 0 km

El frío comenzó a instalarse en San Luis y, con él, regresó una de las promociones más esperadas por los fanáticos del entretenimiento en casinos: Mega Plus Invierno. La propuesta ya puso en marcha su segunda edición invernal con una agenda cargada de sorteos, premios instantáneos y grandes recompensas para los participantes.

Con más de $65 millones en premios, la promoción se desarrolla en distintas salas de la provincia, entre ellas Casino Golden Palace, Casino New York, Casino Flamingo y Casino Tropicana, consolidándose como una de las principales apuestas recreativas de la temporada.

Durante siete semanas consecutivas habrá múltiples oportunidades para participar y acceder a importantes premios. El gran cierre será el próximo 2 de julio, fecha en la que se realizará el sorteo final de un auto 0 km, además de una moto, bicicletas, smartphones, una PlayStation 5 y otros premios especiales.

La organización informó que quienes deseen participar pueden hacerlo ingresando al sitio oficial Mega Plus o acercándose directamente a cualquiera de las salas adheridas.

Desde el inicio de la promoción, Mega Plus Invierno comenzó a sentirse en distintos puntos de la provincia y se perfila como uno de los grandes atractivos del invierno puntano para quienes buscan alternativas de entretenimiento y experiencias recreativas diferentes.

Además, para conocer novedades, promociones y próximos sorteos, se pueden seguir las redes sociales oficiales de Casino Golden Palace, Casino New York, Casino Flamingo y Casino Tropicana.