Megaoperativo en Fuerte Apache: más de 500 efectivos buscan desarticular bandas narco y delictivas

Un importante despliegue de seguridad se desarrolló este miércoles en el complejo habitacional conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, donde más de 500 efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevaron adelante un megaoperativo para desarticular organizaciones criminales que operan en la zona.

La intervención incluyó al menos 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores de los monoblocks y fue ordenada por la Justicia en el marco de una investigación vinculada a enfrentamientos armados, narcotráfico y otros delitos graves.

La investigación comenzó tras una feroz balacera

El operativo se originó luego de un violento episodio ocurrido la semana pasada, cuando se registró una intensa balacera con más de 30 disparos en el barrio.

Como consecuencia del ataque, resultaron heridas tres personas: dos jóvenes con antecedentes penales y un vecino de 68 años, quien recibió un disparo en una pierna mientras transitaba por el lugar y no tendría relación con las bandas investigadas.

Según trascendió, los grupos criminales enfrentados se disputarían el control territorial y el manejo de actividades ilícitas dentro del complejo habitacional.

Bandas vinculadas a narcotráfico, secuestros y entraderas

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, las organizaciones bajo sospecha estarían relacionadas con la venta de estupefacientes mediante la modalidad de “búnkers”, además de otros delitos como secuestros extorsivos y “entraderas” registradas en diferentes puntos del partido de Tres de Febrero.

Hasta el momento, los procedimientos permitieron el secuestro de armas de fuego y la detención de varios sospechosos, aunque las autoridades indicaron que el número definitivo de capturados se conocerá una vez finalizadas todas las requisas.

Fuerte control en los accesos al barrio

Para evitar fugas y garantizar el desarrollo de los operativos, las fuerzas de seguridad montaron un amplio anillo de control alrededor del barrio.

Los accesos al complejo permanecieron bajo estricta vigilancia mediante retenes y puestos de inspección, donde los efectivos realizaron controles exhaustivos a vehículos y personas que intentaban salir de la zona.

El megaoperativo generó un fuerte impacto en el movimiento habitual del barrio y se mantuvo bajo supervisión judicial durante toda la jornada.