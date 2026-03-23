Mendoza refuerza el monitoreo del volcán Planchón-Peteroa con nueva tecnología y mantiene alerta amarilla

El Gobierno nacional, a través de organismos especializados, desplegó un operativo técnico en la cordillera para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles eventos volcánicos.

El Complejo Volcánico Planchón-Peteroa, ubicado en el sur de la provincia de Mendoza, continúa bajo estricta vigilancia luego de un importante operativo encabezado por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). La intervención permitió incorporar nueva tecnología para mejorar el monitoreo en tiempo real en una de las zonas volcánicas más activas del país.

El proyecto fue ejecutado en febrero por el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y contó con la participación de distintos organismos técnicos y de emergencia. Entre ellos, la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información (OPTIC) de Neuquén, el Centro Internacional de las Ciencias de la Tierra (ICES) de la CNEA, además del apoyo del Cuerpo de Aviación Policial (CAP), la Patrulla de Rescate de Mendoza y la Municipalidad de Malargüe.

Las tareas se desarrollaron en condiciones extremas, con helicópteros operando en altura, técnicos descendiendo en zonas de difícil acceso y equipos especializados trabajando en plena cordillera.

🌋 Mendoza refuerza el monitoreo del volcán Planchón-Peteroa 🚁 Helicópteros, tecnología de última generación y operativos en plena cordillera para vigilar uno de los volcanes más activos del país ⚠️ Sigue en alerta amarilla desde 2025, pero ahora con más control y capacidad de respuesta 📊 Más sensores, cámaras y estaciones para anticipar cualquier cambio #Mendoza #Volcán #PlanchónPeteroa #AlertaAmarilla #Prevención #Argentina #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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Inversión y ampliación del sistema de vigilancia

El operativo implicó una inversión de 294.000 dólares, financiada íntegramente por el SEGEMAR, con el objetivo de fortalecer la red de monitoreo volcánico.

Como resultado, se instalaron cinco nuevas estaciones multiparamétricas en puntos estratégicos del complejo, entre ellos Lechuza, Planchón, Azufre y Valenzuela. Esta ampliación permite mejorar la precisión de los datos y reducir los tiempos de respuesta ante posibles cambios en la actividad.

Qué tecnología se incorporó

El nuevo sistema permite monitorear en tiempo real múltiples variables clave del volcán:

Estaciones sismológicas para detectar movimientos internos

para detectar movimientos internos Sistemas satelitales que registran la deformación del terreno

que registran la deformación del terreno Sensores de gases para analizar emisiones volcánicas

para analizar emisiones volcánicas Cámaras de vigilancia continua que registran la actividad visual

Toda la información recolectada se procesa de forma inmediata, lo que resulta fundamental para la emisión de alertas tempranas a los organismos de emergencia.

Alerta amarilla vigente desde 2025

El Planchón-Peteroa permanece en nivel de alerta técnica amarilla desde julio de 2025, debido a un incremento sostenido en su actividad. Durante los últimos meses de ese año se registraron emisiones constantes de gases y ceniza, lo que generó preocupación en la región.

Si bien en 2026 se observó una leve disminución, el sistema volcánico sigue bajo monitoreo permanente debido a su comportamiento dinámico y la posibilidad de cambios repentinos.

Un despliegue clave para la prevención

El fortalecimiento del sistema de vigilancia no solo mejora la capacidad técnica, sino que también permite anticipar escenarios de riesgo y proteger a la población.

En una provincia como Mendoza, donde existen múltiples sistemas volcánicos activos, contar con información precisa en tiempo real es fundamental para la toma de decisiones y la coordinación de respuestas ante eventuales emergencias.