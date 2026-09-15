Mendoza: un niño de 7 años murió tras quedar en medio de un tiroteo en Las Heras

Un niño de 7 años murió en Las Heras, Mendoza, luego de resultar herido de bala durante un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio Junín. La Policía desplegó un operativo para localizar a los presuntos autores del ataque.

El hecho se produjo durante la noche del lunes, cuando vecinos alertaron al sistema de emergencias tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, un grupo de sujetos habría llegado hasta una vivienda y efectuado varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al menor, identificado como Lionel Ortiz, de 7 años.

El niño fue trasladado al hospital

Tras resultar gravemente herido, el pequeño fue llevado en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo. Pese a los esfuerzos realizados, los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

La situación generó un amplio despliegue policial en el barrio y el inicio de las actuaciones destinadas a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Según trascendió, los agresores habrían escapado del lugar a bordo de un automóvil de color rojo luego de efectuar los disparos. La Policía de Mendoza inició su búsqueda.

Investigan el móvil del ataque

Una de las hipótesis que forma parte de la investigación apunta a que el violento episodio podría estar relacionado con un conflicto previo derivado de un presunto robo.

Una hermana del niño relató que durante la mañana ya se habría producido un inconveniente y que los atacantes regresaron por la noche. Según su testimonio, buscaban a otro integrante de la familia y posteriormente dispararon contra quienes se encontraban en la vivienda.

La mujer sostuvo además que el menor estaba dentro de la casa cuando comenzó el ataque y no alcanzó a ponerse a resguardo.

La investigación continúa para identificar y detener a los responsables, establecer con precisión el móvil y determinar la participación de cada una de las personas involucradas.