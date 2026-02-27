Mercosur–Unión Europea: el Gobierno argentino solicitó la aplicación provisional del acuerdo comercial

El Gobierno Nacional solicitó formalmente la aplicación provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de su aprobación en la Cámara de Senadores y su posterior promulgación por parte del presidente Javier Milei.

El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, a través de su cuenta oficial en la red social X. Según detalló, tras la promulgación de la ley y la presentación de las notas diplomáticas correspondientes ante ambos bloques, Argentina activó el mecanismo para la implementación provisional del tratado, tal como fue aprobado en enero.

“A partir de la promulgación de la ley de aprobación del Acuerdo Mercosur–Unión Europea y la presentación ante el Mercosur y la Unión Europea de las notas correspondientes, Argentina ha solicitado formalmente la aplicación provisional del acuerdo”, expresó el funcionario.

Quirno agregó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convocó a una conferencia de prensa para confirmar la decisión. “La Argentina será próspera”, sostuvo el canciller tras la votación en el Senado, que registró 69 votos a favor y 3 en contra.

Un acuerdo estratégico firmado en Asunción

El entendimiento fue suscripto el 17 de enero de 2026 en Asunción (Paraguay) por los Estados parte del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y el bloque europeo.

El acuerdo contempla 23 capítulos, junto con anexos y apéndices que forman parte integral del texto normativo. La versión completa de la documentación se encuentra disponible en la edición digital del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA).

El tratado apunta a profundizar la integración económica, facilitar el comercio bilateral, establecer reglas comunes en materia arancelaria y promover inversiones entre ambas regiones. Se trata de uno de los acuerdos comerciales más relevantes alcanzados por el bloque sudamericano en las últimas décadas.

Alcance e impacto institucional

La aplicación provisional permite que determinadas disposiciones del acuerdo comiencen a regir antes de la ratificación plena por parte de todos los parlamentos involucrados. Este mecanismo busca agilizar la implementación inicial del tratado mientras continúan los procesos legislativos en cada país miembro.

Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa fortalecerá la inserción internacional de la Argentina y ampliará el acceso a uno de los mercados más importantes del mundo.