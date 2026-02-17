Merlo: parapentista cayó en la sierra de los Comechingones y está en grave estado

MERLO, SAN LUIS. Un parapentista de 54 años se encuentra en grave estado de salud luego de precipitarse desde gran altura mientras practicaba el deporte en la sierra de los Comechingones, en la zona de Mogote Bayo, este domingo por la tarde.

El hombre, oriundo de Buenos Aires, fue trasladado e internado en el Hospital Madre Catalina de Merlo, donde permanece con un cuadro complejo que incluye politraumatismos, fractura de una vértebra lumbar y lesiones en la pelvis y las costillas.

Intensa búsqueda en una zona de difícil acceso

El accidente se produjo en un sector alejado y de difícil acceso de la sierra, lo que obligó a desplegar un operativo de búsqueda por parte de Bomberos Voluntarios de Merlo y equipos de rescate locales.

Tras varias horas de trabajo, los socorristas lograron localizar al deportista y coordinar su traslado urgente al centro de salud.

La actividad del parapente es habitual en la región de Mogote Bayo, uno de los puntos más elegidos por turistas y deportistas por sus condiciones geográficas y corrientes de aire favorables. Sin embargo, las características del terreno también implican riesgos en caso de accidentes.

La mujer sufrió lesiones menos complejas

La esposa del parapentista, una mujer de 44 años que lo acompañaba al momento del hecho, también resultó herida. Fue encontrada en la quebrada de Mogote Bayo, tras una búsqueda que presentó mayores dificultades logísticas.

Según el parte médico preliminar, presenta una lesión en el coxis y permanece internada, aunque su estado no reviste la misma gravedad que el de su pareja.

Las autoridades no informaron, hasta el momento, las causas que habrían provocado la caída, y se espera que en las próximas horas se amplíe el parte médico oficial.