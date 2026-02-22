México confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Guadalajara/Jalisco (Especial) — Las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron este domingo 22 de febrero a Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), máximo responsable del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo del Ejército Mexicano en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, en el oeste de México.

El operativo, que incluyó elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, contó con apoyo de inteligencia proveniente de agencias de Estados Unidos, señalaron fuentes oficiales.

Según reportes oficiales, durante el enfrentamiento, el grupo criminal abrió fuego contra los efectivos federales, quienes repelieron la agresión; varios presuntos integrantes del CJNG murieron en el lugar. Oseguera Cervantes, gravemente herido en el combate, falleció mientras era trasladado en helicóptero a la Ciudad de México para recibir atención médica.

Las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, considerado el principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos. La noticia, producto de un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, generó respuesta violenta de grupos criminales e impacto en varias regiones del país.

El Mencho, de 59 años al momento de su muerte, estaba al frente del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México y con presencia regional en varios estados. Las autoridades estadounidenses ofrecían hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura, debido a su papel en tráfico de drogas sintéticas como fentanilo, metanfetaminas y otras sustancias.

La caída del capo generó una respuesta inmediata y violenta de células del CJNG en múltiples regiones, con narcobloqueos, quema de vehículos y ataques a infraestructura vial y comercial que obligaron a las autoridades a activar medidas de seguridad adicionales. Se reportaron disturbios en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y otros estados del centro y occidente de México, lo que provocó cancelaciones de transporte público y alertas de seguridad.

Los gobiernos regionales y federal han llamado a la calma y reforzado dispositivos de seguridad para contener la violencia y proteger a la población civil afectada por los hechos. Además, embajadas de varios países, incluido Estados Unidos, emitieron advertencias para sus ciudadanos en zonas afectadas.

Contexto institucional: El operativo se enmarca en una estrategia de seguridad intensificada por las autoridades mexicanas frente al crecimiento del CJNG en la última década, un grupo al que se le atribuyen múltiples enfrentamientos con fuerzas del orden, así como rutas de tráfico y redes de distribución de narcóticos a nivel internacional.