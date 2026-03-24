Mi Primer Carnet: más de 1.000 jóvenes ya se inscribieron para obtener la licencia de conducir gratuita en la provincia

A menos de diez días del cierre de inscripción, el programa “Mi Primer Carnet”, impulsado por el Gobierno de San Luis, ya alcanzó los 1.068 jóvenes registrados. La iniciativa, enmarcada en el Año de la Educación, busca brindar herramientas teóricas y prácticas para que los participantes obtengan su primera licencia de conducir de manera gratuita.

El plan está dirigido a estudiantes de 5°, 6° y 7° año del nivel secundario, de entre 16 y 21 años, quienes deberán atravesar un proceso formativo de un año. Durante ese período, los inscriptos cumplirán distintas etapas que incluyen presentación de documentación, cursos de educación vial, prácticas de manejo y la aprobación de exámenes teóricos y prácticos conforme a la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el objetivo central es fortalecer la seguridad vial, promoviendo hábitos responsables al volante y reduciendo los riesgos en la vía pública. Además, el programa apunta a favorecer la autonomía de los jóvenes y facilitar su inserción en el mundo laboral, al contar con la licencia habilitante.

En este sentido, remarcaron que la medida responde a una problemática alarmante: un alto porcentaje de los siniestros fatales en el país involucra a personas jóvenes. Según datos recientes, en Argentina, durante 2024, 840 personas de entre 15 y 24 años fallecieron en hechos de tránsito, lo que posiciona a estos incidentes como la principal causa de muerte en ese grupo etario.

Frente a este escenario, “Mi Primer Carnet” busca revertir estas cifras a través de la formación temprana y la concientización, apostando a una nueva generación de conductores más responsables y preparados.

Los interesados podrán completar la preinscripción hasta el 31 de marzo de 2026 a través del sitio oficial del programa.