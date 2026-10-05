Mi Primer Emprendimiento: cómo anotarse al crédito de hasta $3 millones en San Luis

El programa Mi Primer Emprendimiento abrió las inscripciones para su tercera edición en San Luis. La iniciativa ofrece créditos de hasta $3 millones para personas que comienzan un emprendimiento o una actividad productiva o de servicios, con una tasa de interés anual del 17%.

El trámite estará disponible hasta el 28 de octubre de 2026 a través de la página oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable.

Cómo realizar la inscripción

Quienes ingresen por primera vez deberán crear un usuario, seleccionar el programa “Mi Primer Emprendimiento” y completar una breve descripción del proyecto.

En los pasos tres y cuatro del formulario deberán cargar los datos de los dos socios que integrarán obligatoriamente cada proyecto. Ambos deberán ser mayores de 18 años, no tendrán límite máximo de edad y deberán acreditar una residencia mínima de dos años en la provincia, registrada en el DNI.

Las personas que hayan recibido préstamos en ediciones anteriores deberán cancelarlos como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. También podrán anotarse trabajadores en relación de dependencia. El programa es compatible con agentes de la administración pública, beneficiarios del Plan de Inclusión Social y becarios.

Una vez completado el trámite, el sistema mostrará una notificación para confirmar que la inscripción se realizó correctamente.

Características del crédito

El financiamiento podrá destinarse a la compra de equipamiento, maquinarias y tecnología, además de intervenciones edilicias destinadas a impulsar proyectos en su etapa inicial.

El monto máximo será de $3 millones, con garantía a sola firma y un plazo total de devolución de 42 meses. El esquema contempla seis meses de gracia y luego el pago de 36 cuotas iguales en pesos, con una tasa de interés anual del 17%.

Las etapas del programa

“Mi Primer Emprendimiento” contempla cuatro etapas: capacitación y formulación del plan de negocios con mentoreo; presentación formal del proyecto y la documentación; evaluación, aprobación y financiamiento; y puesta en marcha, con seguimiento y acceso a herramientas de acompañamiento.

La capacitación comenzará el 31 de octubre de 2026 con una clase presencial en el Parque IV Centenario, en la ciudad de San Luis, y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.

Durante noviembre se abordarán contenidos relacionados con el mercado, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas —FODA— y los clientes. En diciembre se trabajará sobre diseño de producto, producción, costos y plan de inversión. En enero se tratarán estrategias de marketing e inteligencia artificial aplicada a los negocios.

Entre el 1º de febrero y el 15 de marzo estará habilitada la presentación formal del plan de negocios y la documentación correspondiente. Entre el 1º de marzo y el 31 de mayo se desarrollará la evaluación, aprobación y el financiamiento de los proyectos.

En paralelo, desde el 1º de marzo y hasta diciembre se realizará la puesta en marcha de los planes de negocios, el mentoreo de seguimiento y el acceso a herramientas de acompañamiento.

Vías de consulta

Para realizar consultas, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Gobierno provincial, comunicarse al (0266) 500-2054, de lunes a viernes de 8 a 20, o llamar al (0266) 445-2000, internos 3197 y 3198.

También pueden escribir a desarrolloproductivo@sanluis.gov.ar.