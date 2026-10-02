Mi Próximo Paso: cómo es la tercera edición del programa para emprendedores de San Luis

La tercera edición de Mi Próximo Paso, el programa destinado a emprendedores de San Luis, ya tiene abiertas sus inscripciones. La propuesta fue presentada por el gobernador Claudio Poggi y contempla dos líneas de acompañamiento, capacitación y financiamiento.

El Programa Integral de Acompañamiento a Emprendedores incorpora una organización basada en mesas sectoriales, con articulación público-privada para potenciar emprendimientos a través de las cadenas de valor y generar oportunidades de crecimiento en la provincia.

Qué programas incluye

La nueva edición está compuesta por Mi Próximo Paso (MiPro), destinado a emprendedores formalizados y con potencial de escalar, y Mi Primer Emprendimiento (MiPre), orientado a quienes están en la etapa inicial de su negocio.

La inscripción se realiza de manera digital desde la página oficial del ministerio de Desarrollo Productivo. Para ingresar por primera vez es necesario generar un usuario, elegir el programa y describir el emprendimiento. Luego se deben completar los datos de cada socio. Al finalizar, se recibirá una notificación de “inscripción correcta”.

Requisitos y créditos de Mi Próximo Paso

Los interesados deben contar con un negocio integrado por dos socios, de los cuales al menos uno debe estar formalizado. Además, tienen que ser mayores de 18 años, acreditar un mínimo de dos años de residencia en la provincia registrado en el DNI y estar inscriptos en ARCA y DPIP, con seis meses de antigüedad.

Los trabajadores en relación de dependencia también pueden inscribirse. Los créditos podrán alcanzar los $8 millones: hasta $3 millones con garantía a sola firma y, por encima de ese monto, con un garante solidario.

El plazo de pago será de 42 meses, con seis meses de gracia y 36 cuotas iguales en pesos, a una tasa de interés de fomento del 17% anual.

Características de Mi Primer Emprendimiento

En esta línea deben inscribirse dos socios mayores de 18 años, con un mínimo de dos años de residencia en la provincia registrado en el DNI. También pueden anotarse trabajadores en relación de dependencia.

El crédito será de hasta $3 millones, con garantía a sola firma. Se pagará en 42 meses, con seis meses de gracia y 36 cuotas iguales en pesos, a una tasa de interés de fomento del 17% anual.

Etapas y destino del financiamiento

Los programas MiPro y MiPre se desarrollarán en cuatro etapas: capacitación y formulación del plan de negocio con mentoreo; presentación formal del plan y la documentación; evaluación, aprobación y financiamiento; y puesta en marcha del plan con mentoreo de seguimiento y acceso a herramientas de acompañamiento al sector privado.

El crédito deberá utilizarse en equipamientos o maquinarias, tecnologías, mejoras edilicias, desarrollo de nuevos clientes y acceso a nuevos mercados. No podrá destinarse a operaciones de compra-venta.

Los emprendedores que ya hayan participado del programa podrán acceder a un nuevo crédito si el anterior está cancelado al 31 de diciembre de 2026. La condición alcanza a cualquiera de los socios que hayan suscripto el contrato.

Fechas de inscripción y capacitación

Las inscripciones estarán habilitadas del 2 al 28 de octubre. La capacitación y formulación del plan de negocio con mentoreo se realizará del 31 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027.

La primera clase presencial será el sábado 31 de octubre en el Parque IV Centenario, en San Luis. Los módulos siguientes abordarán mercado, FODA y clientes en noviembre; diseño de producto, producción, costos y plan de inversión en diciembre; y estrategias de marketing, inteligencia artificial para negocios y presentación formal del plan en enero.

La presentación formal del plan de negocio y de la documentación se podrá realizar del 1° de febrero al 15 de marzo. La aprobación, el financiamiento y la puesta en marcha de los planes, junto con el mentoreo de seguimiento, comenzarán desde el 1° de marzo de 2027.

Con información de: agenciasanluis.com