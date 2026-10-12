Mi Próximo Paso se presenta hoy en Villa Mercedes: créditos de hasta $8 millones para emprendedores

El Gobierno de San Luis presentará este lunes 12 de octubre, a las 18:00, la tercera edición de Mi Próximo Paso en Villa Mercedes. La actividad se desarrollará en la Nave Técnica de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) y estará dirigida a emprendedores, comerciantes, productores, artesanos y vecinos del departamento Pedernera interesados en desarrollar una actividad económica.

El encuentro será encabezado por el gobernador Claudio Poggi. Durante la jornada se instalarán mesas de asesoramiento del municipio, el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable y la UPrO, donde los asistentes podrán consultar los requisitos y recibir ayuda para completar la inscripción.

Las puertas abrirán a las 17:30, con ingresos por calle Maipú o Madre Cabrini, tal como indica también la invitación oficial. Desde la universidad solicitaron utilizar esos accesos porque calle Bélgica funciona como corredor sanitario.

Dos líneas para iniciar o ampliar un emprendimiento

La convocatoria contempla dos alternativas: Mi Próximo Paso (MiPro), para negocios formalizados, y Mi Primer Emprendimiento (MiPre), destinada a proyectos que están comenzando.

MiPro ofrece créditos de hasta $8 millones con garante solidario, o de hasta $3 millones con garantía a sola firma. MiPre permite solicitar hasta $3 millones sin garante solidario.

Ambas líneas tienen una tasa de interés anual del 17%, con seis meses de gracia y 36 cuotas, lo que establece un plazo total de devolución de 42 meses.

Quiénes pueden participar

Para ambas propuestas se requieren dos socios mayores de 18 años, con al menos dos años de residencia en San Luis acreditados en el DNI. En MiPro, además, uno de ellos debe estar inscripto en Rentas y ARCA con una antigüedad mínima de seis meses.

Pueden participar trabajadores en relación de dependencia del sector público o privado, beneficiarios del Plan de Inclusión y de otras becas provinciales.

El financiamiento podrá utilizarse para maquinaria, equipamiento, tecnología, mejoras edilicias y desarrollo de mercados. No podrá destinarse a compra-venta. Quienes recibieron créditos en ediciones anteriores deberán tenerlos cancelados al 31 de diciembre de 2026 para acceder nuevamente. agenciasanluis.com

Capacitación y seguimiento de los proyectos

El programa incluye formación y acompañamiento de mentores para elaborar el plan de negocios y avanzar en su implementación. Los contenidos abordarán mercado, clientes, producción, costos, inversión, marketing e inteligencia artificial aplicada a los emprendimientos.

La capacitación se desarrollará entre el 31 de octubre de 2026 y el 31 de enero de 2027. Luego se abrirá la presentación de planes y documentación, prevista del 1 de febrero al 15 de marzo. La evaluación, aprobación y financiamiento comenzarán desde marzo de 2027, según el cronograma difundido.

Cómo inscribirse

Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de octubre en el sitio oficial de Mi Próximo Paso.

Quienes ingresen por primera vez deberán crear un usuario, seleccionar la línea correspondiente, describir el emprendimiento y completar los datos de ambos socios. La presentación de esta tarde en la UPrO permitirá recibir orientación presencial para realizar el trámite.