Michael Jackson: El Legado llega a Villa Mercedes con banda en vivo, danza y una única función en marzo

La ciudad de Villa Mercedes será escenario de una propuesta artística dedicada a la obra de Michael Jackson. Se trata de “Michael Jackson: El Legado”, un espectáculo homenaje que promete una puesta integral con banda en vivo, compañía de baile y producción escénica especial, en una única función prevista para el domingo 29 de marzo a las 19:00 en el Salón Avanto, ubicado en Balcarce esquina Colón.

De acuerdo con la gacetilla de prensa, la producción se presenta como una reinterpretación del legado del artista estadounidense, con una mirada actual y original. La propuesta remarca que no se trata de una imitación, sino de un show inspirado en la huella que dejó Michael Jackson en varias generaciones de músicos, bailarines y performers.

En escena habrá una formación musical integrada por Miss Narave en voz, Uli Balza en guitarra, Josué Leiton en batería y Santino Cucchiara en guitarra y bajo. Además, participarán como artistas invitados Luz Sosa Vecino, Pablito Leiton Coria y Marcos Simbrón.

La parte coreográfica estará a cargo de la compañía MJ Project VM, con dirección de Kev G, mientras que la puesta general incluirá siete artistas en vivo, más de diez bailarines en escena, proyecciones visuales y efectos especiales. En el equipo técnico también figuran Lautaro Olivares en sonido y Enzo Vega en diseño de luces.

La producción está impulsada por Jota Produce y Jupa Creativo, y desde la organización señalaron que las entradas son limitadas. En el flyer promocional también se destaca que será la única función en Villa Mercedes, un dato que refuerza el carácter especial del evento para los seguidores del pop y del universo artístico de Jackson.

Según la información difundida, los tickets pueden adquirirse en la boletería de Avanto y también de manera online a través de la plataforma de venta habilitada por la organización. Para consultas, además, se informó el contacto 2657 55-5886 y la cuenta de Instagram @jotaproduce.

Con una combinación de música en vivo, danza y una puesta visual pensada para emocionar al público, “Michael Jackson: El Legado” se perfila como una de las propuestas artísticas destacadas de marzo en Villa Mercedes, con un formato que apunta tanto a los fanáticos del ícono del pop como a quienes buscan una experiencia escénica de alto impacto.