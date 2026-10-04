Migraña: tres de cada cuatro personas que la padecen son mujeres

La migraña es un trastorno neurológico que puede causar un dolor pulsátil intenso, generalmente en un solo lado de la cabeza. Los episodios suelen estar acompañados por náuseas, vómitos y una sensibilidad extrema a la luz y al sonido, y pueden durar desde algunas horas hasta tres días.

El dolor suele aparecer durante la pubertad y afecta principalmente a personas de entre 20 y 40 años. Según explicó el doctor Daniel Gestro (M.N. 97.150), de la División Neurología del Hospital de Clínicas, tres de cada cuatro personas que padecen migraña son mujeres, en parte por la influencia de las hormonas.

“Cuestiones como el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia o tomar pastillas anticonceptivas pueden despertar o empeorar las crisis”, señaló el especialista. También mencionó como posibles factores desencadenantes los cambios bruscos de temperatura, las luces muy brillantes, los ruidos fuertes y los olores intensos, como perfumes o sahumerios.

De acuerdo con la Society for Women’s Health Research, tres de cada cuatro personas que viven con migraña son mujeres y una de cada 13 mujeres sufre ataques desencadenados por cambios hormonales durante su ciclo menstrual.

Cuáles son los síntomas de la migraña

Los síntomas más frecuentes incluyen un dolor muy fuerte, casi siempre localizado en un lado de la cabeza, que puede durar desde unas horas hasta tres días. También pueden presentarse náuseas, vómitos y una molestia extrema frente a la luz o los ruidos.

En algunos casos aparece el denominado “aura” antes del dolor. Este fenómeno puede incluir la percepción de luces extrañas, hormigueos en el cuerpo o dificultades para hablar, explicó Gestro.

Cuándo consultar a un especialista

El neurólogo recomendó realizar una consulta médica cuando el dolor sea repentino y severo, afecte siempre el mismo lado de la cabeza o esté asociado con dolor localizado en un ojo. También indicó consultar si aparecen trastornos visuales, hormigueos, dificultades en el habla, confusión o desmayos.

La atención profesional también es necesaria cuando las crisis aumentan en frecuencia o duración, interfieren en las actividades diarias o se presentan más de cinco veces al mes. “Existen tratamientos preventivos para bajar la intensidad y la cantidad de ataques”, advirtió el especialista.

Gestro además alertó sobre el uso excesivo de analgésicos de venta libre. Según explicó, tomar estas pastillas más de 10 días al mes puede empeorar el problema y generar más dolor. Un neurólogo puede indicar medicamentos específicos para interrumpir las crisis y evitar la dependencia de los calmantes.

Recomendaciones para prevenir las crisis

Entre las medidas sugeridas para reducir la aparición de migrañas se encuentran:

Realizar actividad física aeróbica, como caminar, trotar o andar en bicicleta, al menos cuatro veces por semana durante unos 40 minutos.

Evitar los ayunos prolongados y mantener horarios regulares de alimentación.

Reducir la exposición a temperaturas muy altas y a estímulos sensoriales intensos, como luces brillantes, ruidos fuertes y aromas penetrantes.

Llevar un diario o calendario con información sobre cuándo aparece el dolor, cuánto dura y qué se hizo o comió previamente.

Respetar las horas de sueño y mantener horarios regulares de descanso.

Con información de: noticiasargentinas.com