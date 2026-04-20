Miguel Ángel Bonino recordó su amistad con Luis “Beto” Brandoni: “Se va un gran actor y un amigo”

Tras la muerte de Luis Brandoni, distintas voces del ámbito político y cultural comenzaron a compartir recuerdos y testimonios. En ese marco, el exdiputado Miguel Ángel Bonino brindó un emotivo relato sobre su relación con el actor, marcada por la amistad, la militancia y el compromiso social.

Bonino recordó que conoció a Brandoni durante su paso por el Congreso, cuando ambos fueron electos diputados nacionales. “Nos hicimos grandes amigos en el Congreso”, expresó, al tiempo que destacó la cercanía que mantuvieron a lo largo de los años.

🎭 Dolor por la partida de Luis “Beto” Brandoni El exdiputado Miguel Ángel Bonino recordó su amistad con el actor y su paso por Villa Mercedes. “Se va un gran actor, pero sobre todo un amigo”, expresó. 📍 Su historia, su compromiso y su lucha también dejaron huella en la política y la cultura argentina. 🕊️ Una despedida cargada de emoción y memoria. #LuisBrandoni #BetoBrandoni #CulturaArgentina #HistoriaArgentina #VillaMercedes #SanLuis #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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En ese contexto, mencionó la visita del actor a Villa Mercedes durante la campaña de reelección de Bonino en 1997. Según relató, participaron juntos de un acto político con una amplia convocatoria y una fuerte respuesta del público. “La gente le brindó su cariño y su apoyo”, señaló.

Más allá de su trayectoria artística, Bonino hizo hincapié en el perfil humano y sindical de Brandoni. Recordó que, siendo muy joven, ocupó el cargo de secretario general del gremio de actores y que siempre defendió los derechos del sector. En ese sentido, destacó una entrevista que el actor mantuvo en 1974 con el entonces presidente Juan Domingo Perón, en la que planteó la difícil situación que atravesaban los trabajadores del teatro.

Ese posicionamiento le valió represalias durante los años previos a la última dictadura. Según el testimonio, fue perseguido por la organización parapolicial conocida como Alianza Anticomunista Argentina, lo que derivó en su exilio en México durante un período prolongado.

A su regreso al país, Brandoni retomó su actividad artística en Buenos Aires, pero volvió a ser víctima de la violencia política. Bonino recordó que fue secuestrado por una banda vinculada al represor Aníbal Gordon, en el marco del accionar ilegal de grupos durante la última dictadura. “Creo que volvió a la vida gracias a ser una persona muy conocida”, reflexionó.

Finalmente, el exlegislador definió a Brandoni como “una gran persona, un gran radical y un actor extraordinario”. Y concluyó con una frase cargada de emoción: “Para mí se va un amigo”.