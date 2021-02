Milagro Sala le pide a Alberto Fernández ser indultada

La dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala reclamó por su situación judicial, tras la decisión de la Corte Suprema de dejar firme una condena, y le pidió al presidente Alberto Fernández que la indulte a ella ya sus compañeros que están presos desde el 2016. También, advirtió sobre las irregularidades que suceden en Jujuy por complicidad entre el gobernador Gerardo Morales y la Justicia jujeña.

“Después de lo que sacó la Corte Suprema terminó de decir que la Justicia no está funcionando bien el país. Da mucha indignación porque parece que es la batalla de el gobierno nacional contra la Corte Suprema”, disparó la dirigenta social en declaraciones radiales y arremetió: “Me hago cargo de lo que estoy diciendo, si Alberto Fernández hubiese tomado las cosas desde un principio apenas asumió como hizo Arce en Bolivia. En Argentina lamentablemente no pasó eso”.

Criticó con dureza a la dirigencia política del Frente de Todos: “Dicen unidad y que tenemos que volver todos juntos pero la derecha no descansa. La derecha y el neoliberalismo siguen avanzando”. “Si los que gobiernan no entienden esto, ¿Quiénes nos están gobernando a nosotros? Esto no es por Milagro Sala, es por todos los presos políticos del país”, sentenció.

También recordó que Ekel Meyer la detuvo “sin orden judicial” y ahora «es ministro de Gobierno y tiene muchas personas fallecidas en los hombros». Asimismo, advirtió que «para poder ser juez tener que haber mitigado o trabajado como abogado. Él nunca lo hizo. No hay equidad en la justicia. Estas cosas te indignan y dan bronca” y reclamó: “Alberto Fernández debería indultarme a mi y a todos mis compañeros”.

“En el 90% de las 16 causas son los mismos testigos, me armaron 16 causas. Los sientan y ellos mismos tienen cargos en el Senado, en el Congreso o son funcionarios de Gerardo Morales”, apuntó.

La dirigente social subrayó que «no hay seguridad judicial, no podes levantar la voz porque te llenan de causas” y puntualizó: “Acá en jujuy vivimos gravemente peor”.

Allí reveló que «el jueves pasado un femicida mató a una mujer en el barrio de Guayco y Pullen Llermanos le dio la libertad. Parece que Gerardo Morales lo puso para burlarse de las mujeres, lo puso como juez de violencia de género y es la tercera persona que da la libertad. Por acomodo político la semana pasada dio la libertad al sobrino de Mario Fia, en enero le dio la libertad a este hombre de apellido Gutiérrez y el viernes mató a su mujer de 43 años. Y acá en Jujuy no pasa nada, ningún medio dice nada. Así se tapan las cosas”,finalizó Milagro Sala.