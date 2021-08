Milagros tenía 20 años, fue a la casa de su novio tras una discusión y la encontraron horas después colgada en el patio

Mientras se espera el resultado de la autopsia para esclarecer el hecho, anoche familiares y amigos de Milagros se movilizaron desde la casa donde ella vivía con sus padres, en Suipacha al 2400, hasta la vivienda de su pareja donde la encontraron ahorcada en Centenario Uruguayo y Almeyra para pedir justicia.

En principio, el caso fue caratulado como “suicidio” y es investigado por la Unidad Fiscal Descentralizada N° 7 de Lanús-Avellaneda.

Otro caso impactante

Hace un mes en Lavallol, una joven de 26 años fue encontrada atada a un árbol enfrente de la casa de su novio. Antes, explicó sus motivos en las redes sociales y dejó escrita para sus padres una carta en la que les pedía perdón a ellos y culpaba a su pareja por el trágico desenlace.

“Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y me quemen a mí. Ya no soy feliz, me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en la misma casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”, decía la nota que Ayelén Delgado le dejó a su familia.

Más temprano esa misma noche, la joven había compartido posteos tanto en su cuenta de Instagram como en la de Facebook, en los que acusaba a su pareja de maltrato y relataba una serie de episodios, incluso un aborto al que la habría forzado a realizarse sin su consentimiento.

Se registró un femicidio cada 31 horas durante el primer semestre de 2021

Al menos 137 femicidios fueron cometidos durante el primer semestre de 2021 en el país, lo que arroja un promedio de uno cada 31 horas, de acuerdo a un relevamiento del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (Ofdpn), que además reveló que casi el 20 por ciento de las víctimas había denunciado a su agresor por violencia de género.