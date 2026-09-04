Milei anunció nuevas medidas por Malvinas: más recursos para Defensa y sanciones a petroleras

El presidente Javier Milei anunció una serie de medidas vinculadas con la Cuestión Malvinas, que incluyen una ampliación de recursos para el Ministerio de Defensa, la construcción de infraestructura estratégica en Tierra del Fuego y un endurecimiento de las sanciones contra compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Los anuncios fueron realizados durante una cadena nacional, en la que el mandatario planteó la intención del Gobierno de fortalecer la posición del país frente a las decisiones unilaterales del Reino Unido relacionadas con los recursos naturales en el área en disputa.

Más recursos para Defensa y una Base Naval Integrada

Entre las principales medidas, Milei anticipó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) destinado a incrementar los recursos del Ministerio de Defensa.

Los fondos estarán orientados, entre otros objetivos, a avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, considerada por el Ejecutivo como una pieza estratégica para ampliar la capacidad operativa argentina en el extremo sur del país.

El Gobierno también buscará fortalecer las capacidades de telecomunicaciones y consolidar a la Argentina como un centro logístico de mayor relevancia en el Atlántico Sur.

Según expresó el Presidente, esta infraestructura tendrá además importancia para la proyección geopolítica argentina en la región.

Sanciones contra empresas que exploten petróleo en Malvinas

Otro de los anuncios estuvo relacionado con las compañías involucradas en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas.

Milei informó la firma de un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659, normativa que establece restricciones para las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.

El objetivo anunciado por el Ejecutivo es agilizar los mecanismos para impedir que las compañías alcanzadas puedan operar posteriormente en territorio argentino.

Además, el Gobierno señaló que las empresas involucradas podrían quedar expuestas a acciones judiciales bajo los mecanismos previstos por la legislación nacional.

Malvinas vuelve al centro de la agenda nacional

Las medidas forman parte de una estrategia del Ejecutivo para reforzar la posición argentina frente a las actividades económicas desarrolladas en torno a las Islas Malvinas, cuya soberanía es disputada con el Reino Unido.

La Cuestión Malvinas constituye una política de Estado para la Argentina y permanece presente en distintos ámbitos diplomáticos internacionales, mientras el país sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.

El paquete anunciado por Milei incorpora así componentes militares, logísticos, económicos y legales, con especial atención sobre la presencia argentina en el Atlántico Sur y la explotación de sus recursos naturales.