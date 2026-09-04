Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional impulsará la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, una iniciativa que formará parte de las medidas destinadas a fortalecer la presencia estratégica de la Argentina en el Atlántico Sur y respaldar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Durante su mensaje en cadena nacional, el mandatario anticipó que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos destinados al Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti, con el objetivo prioritario de avanzar en la infraestructura naval y mejorar las capacidades nacionales en telecomunicaciones.

Según explicó Milei, la futura instalación permitirá convertir a Tierra del Fuego en un punto logístico de relevancia para el Atlántico Sur y fortalecer la proyección geopolítica argentina.

Una base naval con proyección hacia la Antártida

El proyecto no es nuevo. Sus antecedentes se remontan a 2024, cuando Milei viajó a Ushuaia y se reunió con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson.

En aquella oportunidad, el Presidente presentó la iniciativa como un gran centro logístico destinado a brindar servicios a cruceros y buques comerciales que operan en el Atlántico Sur, además de funcionar como un punto estratégico de apoyo para las operaciones vinculadas con la Antártida.

La ubicación de Ushuaia, en el extremo sur del país y a unos 1.000 kilómetros de la península Antártica, convierte a la capital fueguina en un enclave estratégico para la logística hacia el continente blanco.

El Gobierno sostiene que la infraestructura también podría favorecer el desarrollo económico de la región mediante servicios de reparación, abastecimiento y asistencia a embarcaciones que navegan por aguas australes.

El antecedente del acercamiento con Estados Unidos

La presentación inicial de la base naval se produjo en un contexto de fuerte acercamiento diplomático y militar entre el Gobierno argentino y Estados Unidos.

En 2024, durante la visita de Richardson, la administración de Milei planteó una nueva orientación de la política exterior argentina y ubicó la alianza con Washington como uno de sus principales ejes internacionales.

En ese mismo período, Estados Unidos concretó la entrega a la Fuerza Aérea Argentina de un avión Hércules C-130, valuado en alrededor de 30 millones de dólares.

Ahora, dos años después, Milei volvió a colocar el proyecto fueguino entre las prioridades estratégicas del Ejecutivo y lo vinculó directamente con el fortalecimiento de las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.

La base naval, dentro del paquete de medidas por Malvinas

El anuncio fue realizado como parte de un conjunto más amplio de decisiones relacionadas con la cuestión Malvinas.

Durante la cadena nacional, Milei cuestionó el avance del proyecto petrolero Sea Lion, previsto en aguas próximas a las islas y desarrollado sin autorización argentina.

Frente a ese escenario, el Gobierno anunció que buscará agilizar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659 contra empresas que participen en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa de soberanía.

También anticipó el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con operaciones no autorizadas en el área de Malvinas.

Entre las medidas anunciadas se encuentra además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar acciones entre Cancillería, Defensa, organismos de inteligencia y áreas económicas del Estado.

En ese marco, la construcción de la base naval integrada en Tierra del Fuego aparece como el componente territorial y logístico de la estrategia presentada por el Ejecutivo para aumentar la presencia argentina en el Atlántico Sur, reforzar su proyección antártica y sostener el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.