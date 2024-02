Milei de los pelos: Propone plebiscito y gobernar por decreto tras la derrota en el Congreso

En un giro inesperado tras la contundente derrota en el Congreso, el presidente Javier Milei ha propuesto llamar a un plebiscito y gobernar por decreto. La jornada posterior a la votación estuvo marcada por la intensidad, con el mandatario expresando su descontento en redes sociales, especialmente durante la madrugada israelí, donde dio “me gusta” a tuits que sugerían incluso la posibilidad de una “guerra”.

LA CASTA CONTRA EL PUEBLO La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa… — Javier Milei (@JMilei) February 6, 2024

La sugerencia de convocar a un plebiscito no fue casualidad, ya que el ministro del Interior, Guillermo Francos, lo planteó minutos después de la derrota legislativa. Sin embargo, periodistas como Eduardo Feimann y Pablo Rossi corrigieron la interpretación de Francos, señalando que la ley volvía íntegramente a comisión. Ante esto, Francos mencionó que, de ser necesario, Milei gobernaría por decreto.

En una declaración desde Israel, donde se encontraba en una gira internacional, Milei explicó su decisión de levantar el proyecto de ley ómnibus después de una reunión con empresarios en Jerusalén. Calificó a los diputados opositores como “delincuentes” que buscan mantener privilegios y robar a los argentinos. El presidente indicó que dio la orden de retirar el proyecto al ver cómo la ley estaba siendo desmantelada en la sesión de la Cámara de Diputados.

Milei utilizó las redes sociales para exponer su perspectiva sobre lo ocurrido, haciendo hincapié en lo que llamó “principio de revelación”. Aseguró que tenía conocimiento previo de los acontecimientos y utilizó la negativa de los diputados para “exponerlos” ante la sociedad. Voces del Gabinete, a pesar de la derrota legislativa, aseguran que la administración puede mantener la meta de equilibrio fiscal.

En respuesta a la incertidumbre sobre el futuro de la ley, el ministro del Interior, Guillermo Francos, planteó que el gobierno evalúa continuar con su tratamiento. Mientras tanto, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, subrayó que la no aprobación de la ley en particular no afecta el programa económico ni el compromiso de estabilizar las cuentas fiscales.