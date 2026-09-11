Milei definió a favor de Mendoza la disputa por Los Nihuiles: cobrará el 100% de las regalías

El presidente Javier Milei resolvió modificar el esquema de distribución de las regalías del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles y determinó que Mendoza pase a percibir el 100% de esos recursos, en el marco de la histórica controversia que mantiene con La Pampa por el aprovechamiento del río Atuel.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 982/2026, publicado este viernes 11 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina. La norma deja sin efecto el Decreto 1560/73, vigente desde hace más de cinco décadas.

Mendoza recibirá la totalidad de las regalías

El artículo 4° del nuevo decreto establece que la regalía hidroeléctrica correspondiente al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles será abonada íntegramente a Mendoza, debido a que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra en territorio de esa provincia.

Hasta ahora, las regalías contempladas por el artículo 43 de la Ley 15.336 se distribuían en partes iguales entre Mendoza y La Pampa. El cambio alcanza a los recursos que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto 982/2026.

La fundamentación del Ejecutivo sostiene que el derecho a percibir regalías no depende simplemente de que un río atraviese distintas jurisdicciones, sino de la localización efectiva de la fuente hidroeléctrica y del tramo directamente afectado a la generación de energía.

Según el decreto, el aprovechamiento hidroeléctrico de Los Nihuiles se desarrolla íntegramente en territorio mendocino. El Gobierno tomó como antecedentes criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos anteriores relacionados con la distribución de regalías hidroeléctricas.

Una disputa de más de medio siglo

El conflicto tiene como antecedente central el Decreto 1560 de 1973, que estableció un esquema particular para la distribución de las regalías de Los Nihuiles.

Posteriormente, en 1987, la Corte Suprema declaró al río Atuel como interjurisdiccional y exhortó a la Nación, Mendoza y La Pampa a alcanzar acuerdos para garantizar una participación razonable y equitativa sobre sus usos futuros.

En 1992, las tres jurisdicciones suscribieron un acuerdo interjurisdiccional, posteriormente homologado por la Corte, que contempló el pago de regalías a La Pampa mientras no existieran nuevas normas o decisiones judiciales que modificaran ese régimen.

Mendoza mantuvo desde entonces su reclamo para obtener la totalidad de los recursos derivados de la generación hidroeléctrica.

El argumento utilizado por el Gobierno nacional

Para fundamentar la nueva distribución, el Ejecutivo nacional señaló que la Procuración del Tesoro de la Nación había considerado que el Decreto 1560/73 debía ser sustituido y que las regalías correspondientes a Los Nihuiles debían liquidarse íntegramente a Mendoza.

La norma también aclara una particularidad jurídica: rechaza formalmente el recurso administrativo presentado por Mendoza contra el decreto de 1973, pero simultáneamente deja sin efecto ese régimen hacia el futuro.

Además, la controversia judicial no queda cerrada. La causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional”, iniciada ante la Corte Suprema, continúa vinculada a los efectos anteriores de la disputa.

La decisión llega en medio de la nueva licitación

La definición del régimen de regalías también está vinculada con el futuro de Los Nihuiles. En julio, mediante el Decreto 667/2026, el Gobierno nacional y Mendoza convocaron a una Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar una nueva concesión destinada a la generación eléctrica del sistema y avanzar con la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A.

El complejo incluye los aprovechamientos Nihuil I, II, III y IV y forma parte de la infraestructura energética instalada sobre el río Atuel, en el sur mendocino.

Con el Decreto 982/2026, el Ejecutivo busca establecer un criterio definido para las regalías antes del otorgamiento de la nueva concesión. La medida, sin embargo, abre un nuevo capítulo político e institucional en una disputa histórica entre Mendoza y La Pampa alrededor del aprovechamiento del río Atuel.