Milei descartó una guerra y aseguró que buscará recuperar las Malvinas por la vía diplomática

El presidente Javier Milei ratificó el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y descartó que su Gobierno contemple una salida militar. El mandatario aseguró que la estrategia argentina se desarrollará exclusivamente por medios diplomáticos y pacíficos.

Durante una entrevista concedida al periodista Darius Rochebin, de la señal francesa LCI, Milei fue consultado sobre la posibilidad de un nuevo conflicto bélico con el Reino Unido.

“Nada de guerra. No hablamos en absoluto de guerra”, respondió el jefe de Estado. A continuación, remarcó que el objetivo es avanzar en la recuperación de las islas mediante la diplomacia.

Milei ratificó el reclamo de soberanía

El Presidente sostuvo que las Malvinas son argentinas y afirmó que el reclamo nacional está respaldado por argumentos históricos, técnicos y geográficos.

En ese sentido, consideró que el Reino Unido debería revisar su posición y negociar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

Milei también explicó que su administración trabaja en la elaboración de una política de Estado sobre Malvinas, destinada a mantener el reclamo más allá de las diferentes gestiones de gobierno.

Según señaló, la estrategia comprende no solamente a las islas Malvinas, sino también a las Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Una estrategia apoyada en las relaciones internacionales

El mandatario vinculó el avance de la iniciativa con el posicionamiento internacional de la Argentina y las relaciones estratégicas que su Gobierno mantiene con Estados Unidos e Israel.

También aseguró que la administración nacional logró reunir respaldos internacionales para fortalecer el reclamo diplomático, aunque no brindó detalles sobre los países que acompañarían la posición argentina.

La soberanía sobre las islas constituye un reclamo histórico del Estado argentino. La Organización de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido e insta a ambos países a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.