Milei: entre la venta de órganos, la libre portación de armas y el comercio de niños

El diputado libertario continúa extendiendo su listado de polémicas. En declaraciones recientes, dijo que la venta de menores es aceptada en la corriente filosófica a la que adhiere, aunque "no es una discusión hoy para debatir en la Argentina".

Javier Milei volvió a hacer una declaración que abrió –nuevamente– la polémica en torno a sus ideas. Durante una entrevista en la que fue consultado si estaba de acuerdo con la venta de niños, el diputado nacional y posible candidato a presidente en las elecciones de 2023 dijo que la comercialización de chicos “no es una discusión hoy para debatir en la Argentina” pero que podría ser una posibilidad “quizás de acá a 200 años”.

Sus dichos transcurrieron en el piso del estudio de Radio Con Vos, donde fue invitado al programa que conduce Ernesto Tenembaum. Días atrás, el economista había planteado la venta de órganos, una posibilidad impulsada por uno de los referentes de la Escuela Austríaca, el estadounidense Murray Rothbard, conocido por ser el creador del “anarcocapitalismo” y sus posiciones economicistas extremas.

Rothbard también avala el comercio de niños, razón por la que surgió la charla y las preguntas al respecto. Consultado, el líder de Libertad Avanza no mostró una negativa contundente y manifestó que “hay que dar lugar a los usos y las costumbres” de cada sociedad, aunque sostuvo que “si tuviera un hijo no lo vendería” y que “es una discusión alejada de la realidad de los argentinos: nuestros problemas son la inflación, que no crecemos y el desempleo”.

La campaña de Milei, que aspira a competir por la presidencia el próximo año, se ha teñido por la radicalización de sus posturas. En ese sentido, llamó a “bajar el gasto público, eliminar impuestos para que queden sólo diez gravámenes, avanzar en una flexibilización del mercado laboral”, mientras que ratificó cerrar el Banco Central. A su vez, planteó un sistema de “vouchers” (vales) para la educación que “premie la competencia entre los distintos establecimientos” públicos y privados.

Durante sus declaraciones radiales, el legislador nacional libertario añadió que es necesario “eliminar de cuajo la obra pública, llevando al sistema iniciativa privada a la chilena, que nació porque no tenían un mango” y también propuso terminar con “las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo que representan el 5% del PBI”, al considerar que se trata de un mecanismo de “corrupción pura”.

Además de declararse a favor de la venta de órganos, en las últimas semanas Milei causó otras polémicas: se identificó políticamente con Margaret Thatcher –primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas– y se manifestó públicamente en favor de la “libre portación de armas” en la Argentina en medio de la conmoción por la matanza en una escuela de Texas en la que murieron 19 niños.

No fueron los únicos pasos en falsos del libertario. Se conoció que el año pasado había denunciado a cinco periodistas por una supuesta “afectación al honor” y “daño moral” y promocionó en sus redes sociales a una plataforma de criptomonedas que está investigada por presuntas estafas piramidales a sus clientes, como es Coin X.

Sobre este último tema, el líder de Libertad Avanza dijo que lo llamaron para que diera su opinión “profesional” sobre la compañía, que “tomaban plata; compraban títulos en dólares y con la devaluación que se generaban te pagan tasas más altas en pesos”. Y siguió: “El negocio estaba bien armado, tenía algunas cuestiones que las señalé. Las modificaron. Después no quisieron modificarlas más y decidí no hacer más cosas con ellos. No estafaron a nadie, están devolviendo la plata”.

Caía en las encuestas, internas y acercamiento a Cambiemos

Tras su exitosa irrupción en la escena política con su discurso “anti casta” contra el Estado (y los partidos tradicionales) y obtener la tercera mayor cantidad de votos en las elecciones legislativas de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, Milei hoy atraviesa una crisis de posicionamiento. En los últimos sondeos, su imagen registró una caída generalizada en 20 provincias, según la consultora Opinión Pública.

Esto, en parte, se debe a un resurgir de la polarización electoral de la que Milei no solo no escapa, sino que también ha contribuido. El economista se ha dejado querer por el alta más derechista de Juntos por el Cambio, encabezada –entre otros– por Patricia Bullrich, que ve como una amenaza su candidatura por fuera de su espacio, razón por la que pretende incorporarlo a sus filas.

A mitades de mayo pasado, Milei también se fotografió con Ricardo Bussi, el diputado provincial de Tucumán y titular del partido Fuerza Republicana, con quien proyecta una alianza electoral para el 2023. El economista fue asesor de su padre Domingo Bussi, condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, cuando éste fue diputado nacional en los años 90.

En el medio, su fuerza política de Libertad Avanza atraviesa una feroz interna entre parte de su militancia (encabezada por el abogado Carlos Maslatón, “puntero” ad honorem de Milei) y los principales armadores de la campaña, que lideran su hermana Karina Milei y Carlos Kikuchi, que supo ser asesor del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Esto se vio traducido en el lanzamiento de campaña de Milei en un acto la localidad de Gerli. Para medir su territorialidad en el Conurbano, contrató un estadio de fútbol con capacidad para 20 mil personas, lugar que tuvo solamente 2 mil asistentes.

.@JMilei Milei, te recuerdo este precepto de la Constitución Nacional, ideología liberal máxima de 1853 y por suerte la ley especial nunca se sancionó. Porque las personas son sujetos y no objetos de derecho como sí lo son las cosas. Ni venta de órganos ni venta de niños, Milei. pic.twitter.com/uhewvPtwjF — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 28, 2022