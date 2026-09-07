Milei inicia una intensa agenda en Casa Rosada: reunión de Gabinete, ejecutivos de Tesla y un reconocimiento especial

El presidente Javier Milei comenzará la semana con una intensa agenda de actividades en Casa Rosada, que tendrá como puntos centrales una reunión de Gabinete, encuentros con representantes del sector empresarial internacional y una actividad especial vinculada con la Policía Federal Argentina (PFA).

La jornada presidencial combinará cuestiones de gestión política y económica con reuniones orientadas al ámbito empresarial, en momentos en que el Gobierno nacional busca mantener contactos con compañías internacionales y potenciales inversores.

Reunión de Gabinete en Casa Rosada

Uno de los principales compromisos será la reunión de Gabinete, encabezada por Milei junto a sus ministros y principales colaboradores.

El encuentro servirá para analizar los temas prioritarios de la administración nacional y coordinar la agenda de las distintas áreas del Ejecutivo.

Las reuniones de Gabinete constituyen una de las instancias centrales de coordinación política de la Casa Rosada, especialmente ante decisiones que involucran a diferentes ministerios y secretarías.

Milei recibirá a ejecutivos internacionales

La agenda continuará con audiencias con ejecutivos internacionales, entre ellos representantes vinculados a Tesla, la compañía tecnológica y automotriz especializada en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y soluciones asociadas a nuevas tecnologías.

El encuentro se inscribe en la estrategia del Gobierno de fortalecer los vínculos con empresas globales y promover oportunidades de inversión en la Argentina.

La administración de Milei ha colocado la captación de capitales privados y la apertura de nuevos negocios internacionales entre los ejes de su política económica.

Un reconocimiento especial a un can retirado de la PFA

La actividad presidencial tendrá además un momento particular: Milei recibirá a un can retirado de la Policía Federal Argentina.

El encuentro tendrá carácter de reconocimiento y pondrá en valor la tarea desarrollada por los perros que forman parte de las fuerzas de seguridad, entrenados para intervenir en diferentes operativos y tareas específicas.

De esta manera, el Presidente concentrará durante la jornada actividades de gestión, reuniones institucionales y contactos con representantes del sector privado internacional, además de una ceremonia especial vinculada con la Policía Federal Argentina.