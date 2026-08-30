Milei intensifica su confrontación en redes mientras cae su impacto digital

El presidente Javier Milei volvió a colocar a las redes sociales en el centro de su estrategia comunicacional. Durante la última semana incrementó considerablemente su actividad digital y profundizó un discurso confrontativo dirigido principalmente contra periodistas y economistas, además de referentes de la oposición.

La ofensiva se produce en un escenario diferente al de los primeros años del fenómeno libertario: distintos relevamientos muestran una reducción del protagonismo digital del mandatario y una menor capacidad de las cuentas vinculadas al oficialismo para instalar temas y generar interacciones.

Más de 350 publicaciones en una semana

De acuerdo con información de Agencia Noticias Argentinas, Milei realizó más de 350 publicaciones en X durante los últimos siete días, en las que utilizó fuertes descalificaciones contra distintos sectores.

El incremento de la actividad presidencial aparece luego de un período de menor exposición y coincide con señales que generan preocupación dentro del oficialismo respecto del nivel de conversación que el Presidente consigue producir en las plataformas digitales.

Las redes fueron una herramienta central para la construcción política de Milei y posteriormente para la comunicación de su gobierno. Sin embargo, ese ecosistema muestra actualmente signos de desgaste.

Un informe advierte una fuerte caída de las menciones

Uno de los elementos que alimentó el debate fue el informe “La Fatiga Digital – Agosto 2026”, elaborado por la consultora Ad Hoc.

Según el estudio citado por distintos medios nacionales, las menciones vinculadas a Milei registraron una caída del 70% respecto de febrero de 2025, cuando la conversación digital estuvo fuertemente atravesada por el caso $LIBRA.

El relevamiento también detectó una disminución en las interacciones generadas por las cuentas que históricamente funcionaron como amplificadoras del discurso libertario.

La tendencia no se limitaría a X. También se observa una reducción en las audiencias alcanzadas por algunas entrevistas presidenciales difundidas a través de plataformas digitales.

Las entrevistas también muestran menor alcance

El informe tomó como referencia una extensa entrevista realizada el 14 de mayo de 2026 en el streaming Carajo, que acumuló alrededor de 279 mil visualizaciones. Otra aparición del mismo día en Neura registró aproximadamente 155 mil.

Como contraste, una entrevista presidencial difundida en diciembre de 2024 había conseguido superar 1,4 millones de visualizaciones.

Los números son utilizados por los analistas para describir una pérdida de capacidad de amplificación dentro de un territorio comunicacional que resultó determinante para el crecimiento político de Milei.

El oficialismo apunta también a cambios en el algoritmo de X

Dentro de La Libertad Avanza no existe una única explicación sobre la disminución del impacto.

Una de las interpretaciones apunta a modificaciones en el algoritmo de X, que actualmente favorecería los videos y los contenidos originales por encima de determinadas formas de interacción utilizadas habitualmente por Milei, como citar o compartir publicaciones de otras cuentas.

Desde sectores libertarios sostienen, sin embargo, que las apariciones públicas y los discursos del Presidente continúan generando repercusión y relativizan que los indicadores digitales representen por sí solos una pérdida de influencia política.

Malestar entre sectores de la militancia digital

Otra explicación tiene una raíz estrictamente política y está relacionada con las disputas internas dentro del oficialismo.

Parte de la denominada “tropa digital” libertaria está identificada con el asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo espacio perdió protagonismo frente al sector conducido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El desplazamiento de dirigentes vinculados a los sectores fundacionales del espacio generó cuestionamientos entre algunos referentes digitales, especialmente frente al acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO de cara al armado electoral rumbo a 2027.

La discusión excede así el funcionamiento de las plataformas y se conecta con la reorganización interna del oficialismo y la representación de las distintas vertientes que acompañaron el crecimiento político de Milei.

La confrontación vuelve al centro de la estrategia

En paralelo, fuentes del oficialismo interpretan el endurecimiento del discurso presidencial como una respuesta frente a las críticas que recibe el Gobierno.

Bajo esa lógica, Milei habría decidido recuperar una característica que marcó buena parte de su comunicación política: responder directamente y elevar el nivel de confrontación cuando considera que aumentan los cuestionamientos hacia su gestión.

El fenómeno abre un interrogante sobre la estrategia comunicacional del Gobierno. Las redes continúan siendo uno de los principales canales utilizados por el Presidente, pero los datos muestran que la capacidad de generar conversación e interacciones ya no alcanza los niveles registrados durante los momentos de mayor expansión del movimiento libertario.

La combinación entre menor impacto digital, disputas internas y una renovada confrontación presidencial configura así un nuevo escenario para la comunicación política del oficialismo.