Milei invitó a los inversores franceses a “llenarse los bolsillos” en la Argentina

Antes de viajar a París para asistir a la “Argentina Week”, el presidente Javier Milei envió un mensaje a los inversores franceses y afirmó que son bienvenidos a “llenarse los bolsillos en la Argentina”. La declaración fue realizada durante una entrevista con el medio Le Point.

Durante la primera parte de la entrevista, difundida este martes, Milei defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuestionó a la oposición por sus críticas a la iniciativa.

“Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos”, sostuvo el mandatario. Luego agregó: “No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894”.

En el mismo sentido, comparó a la oposición argentina con los hermanos Macana, personajes de Los Autos Locos, y afirmó: “Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar”.

La defensa del RIGI y las exportaciones

Para respaldar el RIGI, Milei señaló que la acción de YPF “había caído a 3 dólares” durante el kirchnerismo y que actualmente “supera los 50”.

También afirmó que la balanza energética pasó de un déficit de 5000 millones de dólares a un superávit de 10.000 millones. Además, adelantó que las exportaciones superarán este año los 100.000 millones y llegarán a entre 180.000 y 200.000 millones en 2031.

“Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos”, expresó. Luego reiteró su invitación a los inversores: “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”.

La relación con Emmanuel Macron

Consultado sobre su vínculo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Milei afirmó: “Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo”.

El mandatario argentino recordó que Macron y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tuvieron “un rol determinante” para destrabar los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Milei, ese proceso permitió sanear el balance del Banco Central y salir del cepo.

“Tengo una deuda de gratitud inmensa con él”, sostuvo el Presidente, quien calificó a Francia como “uno de los mayores inversores en la Argentina”. A modo de broma, agregó: “Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”.

Sobre sus diferencias con Macron, Milei señaló: “Él tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra”.

Submarinos y acuerdo Mercosur-Unión Europea

Respecto de la compra de submarinos, operación por la que compiten la francesa Naval Group, la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha, Milei afirmó: “Vamos a elegir la opción que mejor sirva a los intereses de los argentinos”.

En relación con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, rechazado por productores agropecuarios franceses, sostuvo: “Pretender que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cavernas”.

La segunda parte de la entrevista será publicada este miércoles con el título “La ONU es una guarida de burócratas pretenciosos”.

Con información de: noticiasargentinas.com