Milei llegó a Chile y prepara el mensaje por Malvinas que dará en cadena nacional

El presidente Javier Milei llegó este jueves a Santiago de Chile para cumplir una breve agenda internacional antes de regresar a la Argentina, donde tiene previsto grabar un mensaje sobre la cuestión de las Islas Malvinas que será transmitido a las 21 por cadena nacional.

La visita al país trasandino incluye actividades políticas y reuniones con el presidente chileno, José Antonio Kast, y con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos e integrante de la administración de Donald Trump.

Una agenda exprés en Santiago de Chile

Milei aterrizó en territorio chileno alrededor de las 9:15 y su primera actividad prevista es una participación en el Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso, el think tank español vinculado a VOX y presidido por Santiago Abascal.

Posteriormente, el mandatario argentino mantendrá una reunión con Sarah Rogers, funcionaria estadounidense encargada de asuntos vinculados con la diplomacia pública.

Al mediodía está previsto uno de los encuentros centrales de la jornada: la reunión entre Javier Milei y José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno.

La agenda se inscribe en la estrategia internacional del Gobierno argentino de profundizar sus vínculos con administraciones y dirigentes de derecha de la región y, particularmente, fortalecer la relación política con el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump.

Milei regresará a Buenos Aires para grabar la cadena nacional

Una vez concluidas las actividades en Chile, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires. Según la agenda prevista, alrededor de las 16 trabajará junto a los equipos de comunicación presidencial en la grabación del mensaje dedicado a la cuestión Malvinas.

La comunicación será difundida este jueves a las 21 por cadena nacional, aunque hasta el momento el Gobierno mantiene bajo reserva los detalles de su contenido.

En medio de versiones sobre posibles anuncios, la Casa Rosada no adelantó oficialmente cuáles serán los principales puntos del discurso presidencial. La grabación podría realizarse en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Expectativa por el contenido del mensaje sobre Malvinas

La decisión de realizar la cadena nacional surgió tras una reunión de Gabinete realizada esta semana, durante la cual el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, abordó la cuestión de las Islas Malvinas.

El tema cobró nuevamente relevancia luego de declaraciones de Donald Trump acerca de la posición de Estados Unidos frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Consultado sobre la posibilidad de revisar la tradicional postura estadounidense respecto del conflicto, Trump afirmó que suele revisar las posiciones de su administración, aunque sin anticipar una modificación concreta de la política exterior norteamericana.

En ese contexto, existe expectativa sobre el alcance que Milei dará a la cuestión Malvinas durante su mensaje y sobre la posibilidad de que haga referencia a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense.

La Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, actualmente bajo administración británica. La disputa constituye uno de los principales temas históricos de la política exterior argentina y permanece en la agenda del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.