Milei “Ni en pedo se va Adorni” y Bullrich: “que presente su declaración jurada de inmediato”

En medio de la controversia por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei salió a respaldarlo públicamente y descartó cualquier posibilidad de salida del funcionario del Gobierno nacional.

Durante una entrevista en la señal La Nación+, el mandatario fue tajante al ser consultado sobre la continuidad de Adorni: “Ni en pedo se va”, afirmó. Además, sostuvo que el funcionario “es una persona honesta” y cuestionó las denuncias y críticas difundidas en los últimos días.

“Estoy perfectamente tranquilo de que Adorni es un hombre de bien. Entiendo la carnicería mediática y los números mal hechos con mala intención”, expresó Milei. En ese contexto, también apuntó contra sectores vinculados al kirchnerismo, a quienes responsabilizó por impulsar las acusaciones.

El Presidente aseguró además que la documentación patrimonial del jefe de Gabinete será presentada en los próximos días y buscó llevar tranquilidad sobre el tema. “Los números están en orden y van a ser presentados. Es cuestión de días que tengan los papeles”, afirmó.

Bullrich pidió acelerar la presentación de la declaración jurada

Por su parte, la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consideró que Adorni debe presentar su declaración jurada “de manera inmediata” para evitar un impacto político negativo en el oficialismo.

En declaraciones al canal A24, Bullrich sostuvo que el funcionario “tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible” y remarcó que “el proyecto sufre” cuando este tipo de situaciones se prolongan.

“Queremos discutir los temas que traen inversiones y crecimiento. Estirar esto no tiene sentido”, señaló la ex ministra de Seguridad, quien insistió en que ya se abrió el plazo correspondiente para la presentación de los documentos patrimoniales.

Bullrich habló de su futuro político en la Ciudad

En la misma entrevista, Bullrich también se refirió a las versiones que la ubican como posible candidata a suceder a Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

“Voy a estar donde quiera el presidente Milei. Quiero representar a los porteños”, expresó la senadora, aunque aclaró que eso no implica necesariamente una candidatura a jefa de Gobierno porteño.

Además, negó que existan tensiones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por supuestas diferencias internas dentro de La Libertad Avanza. Como ejemplo, mencionó que la hermana del Presidente le dio “like” a una reciente publicación en redes sociales.

Contexto político y tensión interna

La situación se produce en un momento sensible para el Gobierno nacional, mientras el oficialismo intenta sostener el foco en las reformas económicas y la llegada de inversiones. Las declaraciones cruzadas dejaron expuesta una diferencia de matices dentro del espacio libertario respecto al manejo político de la situación de Adorni.

Aunque desde la Casa Rosada buscan transmitir tranquilidad y respaldo institucional, el pedido de Bullrich evidenció la preocupación por el impacto público que podría generar una demora en la presentación de la documentación requerida.