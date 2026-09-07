Milei reúne al Gabinete en Casa Rosada: Malvinas y el Presupuesto 2027, entre los principales temas

El presidente Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en una semana en la que el Gobierno nacional tendrá entre sus prioridades la cuestión Malvinas, la elaboración del Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa para los próximos meses.

El encuentro forma parte de la dinámica de reuniones periódicas impulsada por el mandatario para realizar un seguimiento de las distintas áreas de gestión y establecer las prioridades políticas del Ejecutivo. Será la tercera convocatoria consecutiva en tres semanas.

Malvinas, uno de los ejes de la reunión

Uno de los principales puntos de análisis será el impacto de las recientes medidas anunciadas por Milei vinculadas al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Durante la reunión, los funcionarios repasarán los avances registrados luego de los anuncios realizados por el Presidente en cadena nacional, entre los que se encuentran un endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa contempla, además, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, dentro de una estrategia destinada a reforzar las herramientas institucionales del país en materia de soberanía.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, dentro del Gobierno evaluaron positivamente el impacto inicial de las medidas tras el repliegue de importantes compañías internacionales de servicios petroleros vinculadas al proyecto Sea Lion, desarrollado en aguas próximas al archipiélago.

El Presupuesto 2027 y la negociación con las provincias

Otro de los temas centrales será la elaboración del Presupuesto 2027, cuyo proyecto deberá ser enviado al Congreso de la Nación antes del 15 de septiembre.

La propuesta tendrá como uno de sus pilares el mantenimiento del equilibrio fiscal, una de las principales premisas económicas de la administración de Milei.

Ese objetivo anticipa negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas, principalmente alrededor de los recursos destinados a las provincias y la obra pública.

En ese escenario tendrá un papel relevante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado del diálogo con las provincias, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también tendrá participación en la definición de la estrategia política y parlamentaria.

La Casa Rosada prepara su estrategia legislativa

Además del Presupuesto, el Ejecutivo buscará ordenar la agenda de proyectos que pretende impulsar en el Congreso.

Entre las iniciativas que forman parte de las prioridades de la Casa Rosada se encuentra también la reforma electoral, en un contexto en el que el oficialismo necesitará articular acuerdos parlamentarios para avanzar con sus proyectos.

De esta manera, la reunión de este lunes tendrá un doble componente: el seguimiento de las medidas relacionadas con Malvinas y la definición de la hoja de ruta económica y legislativa del Gobierno para la última parte del año.