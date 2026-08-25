Milei reunió a legisladores de La Libertad Avanza y pidió sostener el rumbo antes de dos jornadas clave en el Congreso

El presidente Javier Milei reunió este martes a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada, con el objetivo de ordenar la estrategia del oficialismo ante una semana de intensa actividad en el Congreso de la Nación.

La convocatoria tuvo como eje la necesidad de alinear a los bloques libertarios antes de los debates previstos en ambas cámaras y ratificar el rumbo político y económico impulsado por el Ejecutivo.

Milei reunió a diputados y senadores en Casa Rosada

El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas y contó con la presencia de referentes centrales del oficialismo.

Además de los legisladores participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y otros funcionarios del Ejecutivo.

La reunión se produjo después de un encuentro de la Mesa Política del Gobierno, en el que se analizó durante varias horas el escenario parlamentario y la estrategia para conseguir los votos necesarios para las iniciativas consideradas prioritarias.

Durante la jornada, Milei volvió a defender el rumbo económico de su administración y cuestionó el enfoque de sectores opositores sobre determinadas problemáticas sociales y económicas, en momentos en que el Congreso concentra buena parte de la disputa política.

Reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II, las prioridades

El primer desafío estará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo pretende avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y con los cambios comprendidos en el proyecto conocido como Inocencia Fiscal II.

Ambas iniciativas forman parte de la agenda económica que el Gobierno busca consolidar en el Congreso y aparecen entre los principales objetivos parlamentarios de Milei.

La agenda de Diputados incluye además otros proyectos y acuerdos internacionales que cuentan con respaldo o negociación entre el oficialismo y bloques dialoguistas. Entre ellos aparecen el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

El Senado prepara otra jornada decisiva

La estrategia oficialista también se extiende al Senado de la Nación, donde el bloque de La Libertad Avanza busca avanzar con una nueva sesión.

Entre los asuntos que forman parte de las negociaciones aparecen iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y numerosos pliegos para designaciones en la Justicia Federal. La Agencia Noticias Argentinas informó que el temario contemplaba el tratamiento de 67 pliegos judiciales, aunque otras fuentes señalaban que alrededor de 60 continuaban pendientes de resolución.

El escenario en la Cámara alta obliga al oficialismo a negociar con sectores dialoguistas para garantizar los votos necesarios y definir finalmente qué iniciativas llegarán al recinto.

Una semana marcada por la estrategia legislativa

La reunión con los legisladores se inscribe dentro de una serie de movimientos de la Casa Rosada destinados a fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo y las bancadas oficialistas.

Milei ya había encabezado el lunes una reunión de Gabinete Nacional, mientras que este martes la actividad continuó con la Mesa Política y posteriormente con los representantes libertarios del Congreso.

Con ese esquema, el Gobierno busca llegar a las próximas sesiones con sus bloques ordenados y los acuerdos necesarios para avanzar con una agenda que considera central para la continuidad de su programa económico y político.