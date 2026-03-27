Milei se reúne con Adorni en medio de la polémica y ratifica su respaldo político

En un contexto de alta exposición mediática y cuestionamientos recientes, el presidente busca fortalecer la figura del jefe de Gabinete dentro del esquema de gestión.

El presidente Javier Milei mantendrá este viernes un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una reunión prevista para las 11, cuyo lugar aún no fue confirmado oficialmente. El objetivo central será ratificar el respaldo político del mandatario hacia el funcionario, en medio de la controversia que lo involucra.

Desde fuentes oficiales indicaron que, tras la reciente imagen pública junto a Karina Milei, se buscará consolidar una nueva señal de apoyo institucional con una foto conjunta entre el Presidente y el ministro coordinador. La escena recuerda a la que protagonizaron tras el regreso de Adorni de Estados Unidos, donde participó del evento “Argentina Week”.

Posteriormente, ambos compartirán una actividad oficial: la inauguración del centro de formación del área de Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal, bajo la órbita del ministerio que conduce Sandra Pettovello.

El encuentro se da luego de semanas en las que Adorni ocupó un rol central en la agenda pública, especialmente tras sus viajes al exterior. En ese marco, el funcionario brindó una conferencia de prensa el miércoles, donde intentó aclarar los cuestionamientos vinculados a su reciente viaje junto a su pareja, Bettina Angeletti, a Estados Unidos y Uruguay.

Además, el jefe de Gabinete mantuvo reuniones de trabajo con otros integrantes del gabinete, como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el referente del área de Justicia, Juan Mahiques.

Desde el oficialismo buscan reposicionar a Adorni en un perfil más ligado a la gestión, alejándolo del foco defensivo que dominó los últimos días. La estrategia apunta a reorientar la agenda hacia temas de gobierno, en un escenario político atravesado por tensiones y alta exposición mediática.