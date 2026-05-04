Milei viaja por tercera vez a Estados Unidos en 2026: agenda con empresarios y exposición en un foro internacional

El presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos, el tercero en lo que va de 2026, con una agenda centrada en encuentros con empresarios y su participación como orador en un foro internacional.

La gira se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de consolidar relaciones con el sector privado global y posicionar a la Argentina como un destino atractivo para inversiones, en un contexto de reformas económicas y apertura de mercados.

Según se informó, el mandatario mantendrá reuniones con referentes del mundo empresarial y financiero, con el objetivo de presentar las políticas económicas impulsadas por su gestión. Entre los ejes principales se destacan la desregulación, el equilibrio fiscal y la promoción de inversiones extranjeras.

Además, Milei será uno de los expositores en un foro internacional, donde se espera que refuerce su visión sobre el rol del Estado, el libre mercado y las oportunidades de desarrollo económico para la región.

Este será el tercer viaje del jefe de Estado a territorio estadounidense en lo que va del año, lo que refleja la importancia estratégica que su administración le otorga al vínculo con ese país y con los principales actores del sistema financiero global.

En viajes anteriores, el Presidente ya había participado de encuentros similares, buscando afianzar su perfil en el escenario internacional y generar confianza en los mercados.