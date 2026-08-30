Milei viajará a Chile para reunirse con José Antonio Kast y reforzar la agenda bilateral

El presidente Javier Milei viajará este jueves 3 de septiembre a Chile, donde mantendrá una reunión bilateral con el mandatario chileno José Antonio Kast. La visita formará parte de una semana con actividades políticas, económicas e internacionales tanto en Buenos Aires como en Santiago.

Según la agenda prevista, Milei partirá hacia la capital chilena a las 7:00 y, a las 9:30, participará del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, que tendrá lugar en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

Posteriormente, alrededor de las 11:30, está programada la reunión con José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno.

El encuentro adquiere relevancia dentro del proceso de acercamiento político y económico entre ambos gobiernos y se producirá pocos días después de que Argentina y Chile avanzaran en nuevos protocolos para proyectos mineros binacionales.

Una semana cargada de actividades para Milei

Antes de viajar a Chile, el mandatario argentino tendrá una intensa agenda en Buenos Aires.

Este lunes encabezará, desde las 11:30, la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que volverá a realizarse en Argentina después de 15 años.

Las jornadas se desarrollarán en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA) y se extenderán hasta el miércoles 2 de septiembre, con la participación de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, y representantes de 35 clubes de automovilismo de Sudamérica, el Caribe y Norteamérica.

El martes 1° de septiembre, Milei encabezará a las 10:00 una nueva reunión de Gabinete. Tres horas más tarde se desarrollará la habitual Mesa Política del oficialismo.

En tanto, el miércoles a las 18:00, el Presidente participará del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

El foro reunirá a dirigentes, académicos y referentes vinculados al liberalismo para debatir sobre política, economía y la expansión de esas ideas en Argentina y otros países del continente.

Reunión con Kast en el Palacio de La Moneda

La actividad central del viaje a Chile será la bilateral entre Milei y Kast, quienes mantienen una relación de cercanía política y buscan profundizar la cooperación entre ambos países.

No será el primer encuentro entre los mandatarios desde la llegada de Kast a la Presidencia chilena. El pasado 6 de abril, ambos se reunieron en la Casa Rosada, durante la primera gira internacional del presidente de Chile tras asumir el cargo.

En aquella oportunidad, los gobiernos destacaron las coincidencias existentes y abordaron cuestiones relacionadas con la agenda bilateral, regional y global.

Entre los temas de interés común aparecen el fortalecimiento del comercio y las inversiones, la integración fronteriza y la cooperación en áreas estratégicas como seguridad, energía y minería.

La visita de Milei también se producirá después de que ambos países reactivaran mecanismos del Tratado de Integración y Complementación Minera, con avances en proyectos de cobre ubicados a ambos lados de la Cordillera de los Andes.

Milei cerrará la semana en Misiones

Luego de su paso por Santiago de Chile, el mandatario continuará con su agenda fuera de Buenos Aires.

El viernes 4 de septiembre, está previsto que viaje hacia Puerto Iguazú, Misiones, donde participará desde las 15:30 de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

De esta manera, Milei comenzará septiembre con una agenda marcada por encuentros empresariales, reuniones políticas y actividades internacionales, con la bilateral con José Antonio Kast como uno de los principales compromisos de la semana.