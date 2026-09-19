Milei viajará a Nueva York para hablar ante la ONU y reunirse con empresarios

El presidente Javier Milei viajará el lunes 21 de septiembre a Nueva York, donde participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y desarrollará una agenda de reuniones con empresarios, economistas y referentes internacionales.

La gira se extenderá hasta el jueves 24 y representará, según la información difundida oficialmente, la visita número 18 del mandatario a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023.

Milei expondrá ante la Asamblea General de la ONU

El jefe de Estado partirá desde Buenos Aires el lunes por la noche y llegará el martes por la mañana al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

La actividad central se realizará el miércoles 23, cuando Milei intervenga al mediodía en el Debate General de la Asamblea General de la ONU.

El discurso se producirá en un escenario internacional atravesado por diferentes conflictos y tensiones geopolíticas. Se espera que el Presidente exponga los principales lineamientos de la política exterior argentina, además de reafirmar el vínculo estratégico de su gobierno con Estados Unidos e Israel.

Un premio por su respaldo a Israel

La primera actividad oficial del mandatario está programada para el martes a las 16 en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah.

Milei brindará allí una disertación y recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción relacionada con su respaldo a Israel y su acercamiento a la comunidad judía.

Más tarde mantendrá un encuentro con Roberto Salinas y se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

Conferencia sobre libertad económica y seguridad

Luego de su intervención ante las Naciones Unidas, el Presidente encabezará el miércoles la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”.

La actividad es organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento del International Republican Institute, y reunirá a empresarios, inversores, académicos y representantes de organizaciones de Estados Unidos y América Latina.

Durante su exposición, Milei abordará asuntos relacionados con la libertad económica, las instituciones democráticas, la seguridad estratégica y la cooperación regional.

A continuación, mantendrá una reunión con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas. El encuentro estará encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización.

La jornada finalizará con una reunión entre el mandatario y el rabino Simón Jacobson.

Exposición en el Economic Club of New York

El jueves 24, Milei brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos.

El vuelo presidencial de regreso partirá esa misma noche y su llegada a la Aeroestación Militar Aeroparque está prevista para la mañana del viernes 25.

Desde el Gobierno aclararon que el cronograma podría incorporar nuevas reuniones. Por el momento, la agenda no contempla un encuentro bilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump.