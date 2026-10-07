Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula en plena campaña por el balotaje en Brasil

Milei volvió a apuntar contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en plena campaña electoral por el balotaje de Brasil. El mandatario argentino compartió en sus historias de Instagram una publicación del Instituto Cato y agregó sobre la imagen la frase “Lula ladrón”.

El mensaje fue difundido este miércoles, a 18 días de la segunda vuelta presidencial prevista para el 25 de octubre. La publicación original pertenecía al Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, y mostraba a Lula junto a una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de la organización: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”.

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro

El nuevo cruce se produjo pocos días después de la primera vuelta de las elecciones brasileñas, que dejó a Lula y a Flávio Bolsonaro como los candidatos que competirán por la Presidencia. El senador del Partido Liberal obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que el actual mandatario consiguió el 45,16%.

Como ninguno superó el 50%, la definición quedó para una segunda vuelta. Tras conocerse esos resultados, Milei felicitó públicamente a Flávio Bolsonaro y ratificó su respaldo a la candidatura del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante una reunión de Gabinete realizada el lunes, el Presidente argentino volvió a cuestionar a Lula y calificó los resultados de la primera vuelta como “un gran triunfo”. En ese encuentro, atribuyó parte del desempeño electoral a un supuesto “plan platita” impulsado por Lula durante el tramo final de la campaña.

“Demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales”, sostuvo Milei.

Antecedentes de la tensión entre Argentina y Brasil

El enfrentamiento entre Milei y Lula se profundizó en julio, cuando el Presidente argentino viajó a San Pablo para participar de un acto de campaña de Jair Bolsonaro en el estadio Pacaembú, junto al gobernador paulista Tarcísio de Freitas.

Durante ese discurso, Milei utilizó distintos calificativos para referirse al presidente brasileño, entre ellos “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”. También hizo una referencia irónica a los micrófonos durante un inconveniente técnico con el sonido del escenario: “Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?”.

En aquella intervención, además, cuestionó la detención de Jair Bolsonaro y afirmó que había que “parar la basura socialista”. También acusó a Lula de encarcelar a opositores. Las declaraciones generaron una reacción diplomática del gobierno brasileño, que llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires.

La disputa continuó luego en una entrevista televisiva, en la que Milei volvió a referirse a Lula como “ladrón” y “corrupto” y cuestionó la decisión judicial que permitió al dirigente brasileño recuperar sus derechos políticos.

Lula había sido condenado en causas vinculadas al caso Lava Jato, pero en 2021 el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas al considerar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgarlo. Además, declaró parcial al exjuez Sergio Moro. De esa manera, Lula recuperó sus derechos políticos y en 2022 volvió a competir por la Presidencia de Brasil.

Un balotaje abierto

El escenario electoral brasileño quedó abierto después de una primera vuelta en la que más de 33 millones de personas no concurrieron a votar, con una abstención del 21,08%. La diferencia entre los dos candidatos fue de menos de dos puntos porcentuales.

La campaña hacia el 25 de octubre estará marcada por la búsqueda de los votos de los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta y por la movilización de quienes no participaron en la primera. En ese contexto, la intervención de Milei vuelve a colocar la relación entre Argentina y Brasil dentro de la disputa electoral.

El Presidente argentino mantiene públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, mientras que sus cuestionamientos a Lula suman un nuevo capítulo a la serie de cruces entre ambos dirigentes.

Además, Milei tiene previsto viajar la próxima semana a Estados Unidos para participar el 14 de octubre del Hispanic Heritage Gala, en Washington. Entre los asistentes también estará Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño y hermano de Flávio, en un encuentro que se desarrollará durante la campaña hacia el balotaje.