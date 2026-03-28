Mina Clavero: un joven fue hallado muerto y la autopsia preliminar apunta a un shock cardiogénico

Un joven de 26 años fue encontrado muerto en la ciudad cordobesa de Mina Clavero y, por el hecho, hay tres personas detenidas. En las últimas horas, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que indican que el fallecimiento se produjo por un shock cardiogénico.

Según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas y del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la víctima fue identificada como José Gabriel Allende. Los tres sospechosos fueron aprehendidos debido a que habrían sido las últimas personas en tener contacto con el joven.

De acuerdo con los datos oficiales, el informe forense inicial no detectó lesiones óseas ni heridas de riesgo vital en el cuerpo. Sin embargo, se constató que presentaba un avanzado estado de descomposición y signos compatibles con haber permanecido durante un tiempo prolongado en el agua.

El cadáver fue hallado en el río Los Sauces, en cercanías de un balneario de la zona, un punto turístico clave de Traslasierra. A partir de este hallazgo, los peritos realizaron la extracción de muestras para estudios toxicológicos y anatomopatológicos, cuyos resultados serán determinantes para establecer con precisión las circunstancias de la muerte.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y la fiscalía interviniente ordenó diversas medidas para reconstruir las últimas horas de la víctima, quien había sido visto con vida días antes de su hallazgo.

En paralelo, los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia, mientras se analiza su posible vinculación con el hecho. Por ahora, el caso sigue rodeado de interrogantes y con piezas clave aún por esclarecer.